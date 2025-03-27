Tutuklu Öğrencileri Sahiplenen Gülben Ergen'den Vicdanları Sarsan Adalet İsyanı!

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmayla artan protestolar ülke genelinde büyüyerek devam ederken, sosyal medya da adeta ayakta. Ünlü isimler hem İmamoğlu hakkında verilen karara hem de gözaltına alınan öğrencilere tepki gösteriyor. Aralarında Ezgi Mola, Eda Ece, Barış Arduç, Nurgül Yeşilçay ve Mabel Matiz gibi pek çok tanıdık ismin bulunduğu paylaşım zincirine son olarak Gülben Ergen de katıldı.

Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla hem adalet çağrısı yaptı hem de duygularını dile getirdi. “Öğrencileri bırakın dediğimde beni de gözaltına alırlar mı?” diyerek isyan eden Ergen’in sözleri kısa sürede gündem oldu.

İşte detaylar...