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Tutuklu Öğrencileri Sahiplenen Gülben Ergen'den Vicdanları Sarsan Adalet İsyanı!

Tutuklu Öğrencileri Sahiplenen Gülben Ergen'den Vicdanları Sarsan Adalet İsyanı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.03.2025 - 14:37

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmayla artan protestolar ülke genelinde büyüyerek devam ederken, sosyal medya da adeta ayakta. Ünlü isimler hem İmamoğlu hakkında verilen karara hem de gözaltına alınan öğrencilere tepki gösteriyor. Aralarında Ezgi Mola, Eda Ece, Barış Arduç, Nurgül Yeşilçay ve Mabel Matiz gibi pek çok tanıdık ismin bulunduğu paylaşım zincirine son olarak Gülben Ergen de katıldı. 

Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla hem adalet çağrısı yaptı hem de duygularını dile getirdi. “Öğrencileri bırakın dediğimde beni de gözaltına alırlar mı?” diyerek isyan eden Ergen’in sözleri kısa sürede gündem oldu.

İşte detaylar...

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Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sonucunda verilen tutuklama kararının ardından Türkiye genelinde büyük protestolar başladı.

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sonucunda verilen tutuklama kararının ardından Türkiye genelinde büyük protestolar başladı.

Siyasi yankılarının yanı sıra, sokaklara taşan öfke dalgasına özellikle gençler öncülük ediyor. Üniversite öğrencileri, İstanbul’dan Ankara’ya, İzmir’den Eskişehir’e kadar pek çok şehirde protesto gösterileri düzenlerken polis müdahalesi de beraberinde geldi. 

Ses çıkaranlar sadece öğrenciler değil elbette. Ünlü isimler de bu yaşananlara sessiz kalmadı. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan ve tutuklanmasıyla artan sosyal medya paylaşımları, şimdi de öğrencilerin tutuklanmasına karşı yükselmeye başladı. 

Ezgi Mola, Eda Ece, Barış Arduç, Nurgül Yeşilçay, Hande Erçel, Mabel Matiz, Tuğba Ünsal, Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Aslıhan Gürbüz, Melisa Şenolsun gibi isimler peş peşe paylaşım yaparak hem İmamoğlu kararı hem de gözaltına alınan öğrencilere tepki gösterdi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan son açıklamaya göre protestolar kapsamında şimdiye dek 1879 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan son açıklamaya göre protestolar kapsamında şimdiye dek 1879 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden 260’ı tutuklandı, 468’i hakkında adli kontrol kararı verildi, 489 kişi serbest bırakılırken 622 kişi hakkında işlemler halen sürüyor.

Özellikle üniversite öğrencilerinin tutuklanması kamuoyunda en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Ve işte tam bu noktada, sesini duyurmak isteyen bir başka ünlü isim de Gülben Ergen oldu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duygularını açık açık dile getiren Ergen, “Öğrencileri bırakın dediğimde beni gözaltına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar” diyerek yaşananlara isyan etti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duygularını açık açık dile getiren Ergen, “Öğrencileri bırakın dediğimde beni gözaltına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar” diyerek yaşananlara isyan etti.

“Orada mısın?

Burada mısın?

Adaletten, demokrasiden yanayım. 

Dokuz günlük bayram bayram mı o çocuklar içerideyken?” sözleriyle dikkat çeken Ergen’in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kimi sessiz kalan ünlülere veryansın etti,

Kimi sessiz kalan ünlülere veryansın etti,
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Kimi ünlü şarkıcıya destek çıktı.

Kimi ünlü şarkıcıya destek çıktı.
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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