Nurgül Yeşilçay'dan Öğrencilerin Tutuklanmasına "Annelerin Ahını Almayın" Sözleriyle Tepki
Nurgül Yeşilçay'dan Öğrencilerin Tutuklanmasına "Annelerin Ahını Almayın" Sözleriyle Tepki
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestolar Türkiye genelinde hız kesmeden devam ederken, özellikle öğrencilerin gözaltına alınması büyük tepki çekiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre 19 Mart’tan bu yana 1418 kişi gözaltına alındı, 172 kişi tutuklandı. Tutuklanan gençler için ünlü isimlerden de art arda tepkiler gelmeye başladı.
Son olarak ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından sert bir çıkış yaparak, tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını istedi.
İşte detaylar...
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Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde protestolar patlak verdi.
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Gençlerin gözaltına alınmasına karşı tepkiler büyüyor.
İşte o paylaşım:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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