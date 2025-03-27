Nurgül Yeşilçay'dan Öğrencilerin Tutuklanmasına "Annelerin Ahını Almayın" Sözleriyle Tepki

Sosyal medya kullanıcıları özellikle X'de (Twitter'da) gözaltılara tepkilerini dile getiriyor. Ünlü isimler de gözaltılara kayıtsız kalmadı.

Gazeteci Nevşin Mengü tutuklanan en yaşlı kişinin 22 yaşında olduğunu duyururken, Barış Arduç tutuklu üniversitelilerin serbest bırakılmasına yönelik paylaşımda bulundu.

Bir tepki de Nurgül Yeşilçay’dan geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı videoyla tutuklanan gençler için yetkililere seslendi. “Ya bu küçücük çocukların hapiste ne işi var? Ne yapıyorsunuz siz? Şu mübarek günde annelerin ahını almayın. Çıkarın o çocukları hapisten. Ne işi var onların orada? Hani ne yaptı ki bunlar? Aa!” diyerek tepki gösterdi.