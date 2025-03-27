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Nurgül Yeşilçay'dan Öğrencilerin Tutuklanmasına "Annelerin Ahını Almayın" Sözleriyle Tepki

Nurgül Yeşilçay'dan Öğrencilerin Tutuklanmasına "Annelerin Ahını Almayın" Sözleriyle Tepki

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.03.2025 - 12:22

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestolar Türkiye genelinde hız kesmeden devam ederken, özellikle öğrencilerin gözaltına alınması büyük tepki çekiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre 19 Mart’tan bu yana 1418 kişi gözaltına alındı, 172 kişi tutuklandı. Tutuklanan gençler için ünlü isimlerden de art arda tepkiler gelmeye başladı. 

Son olarak ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından sert bir çıkış yaparak, tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını istedi.

İşte detaylar...

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Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde protestolar patlak verdi.

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde protestolar patlak verdi.

Saraçhane’den Kızılay’a, üniversite kampüslerinden meydanlara kadar yüzlerce noktada insanlar tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Özellikle üniversite öğrencileri tarafından başlatılan boykot ve yürüyüşler gençlerin protestolardaki aktif rolünü gözler önüne serdi. 

Ancak bu durum gözaltı dalgalarını da beraberinde getirdi. Resmi açıklamalara göre bugüne kadar 1418 kişi gözaltına alınırken, 172 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında “Her Şey Çok Güzel Olacak” sloganının yaratıcısı Berkay Gezgin’in de olduğu ortaya çıktı. Gezgin’in 60 saat süren gözaltının ardından tutuklanması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gençlerin gözaltına alınmasına karşı tepkiler büyüyor.

Gençlerin gözaltına alınmasına karşı tepkiler büyüyor.

Sosyal medya kullanıcıları özellikle X'de (Twitter'da) gözaltılara tepkilerini dile getiriyor. Ünlü isimler de gözaltılara kayıtsız kalmadı. 

Gazeteci Nevşin Mengü tutuklanan en yaşlı kişinin 22 yaşında olduğunu duyururken, Barış Arduç tutuklu üniversitelilerin serbest bırakılmasına yönelik paylaşımda bulundu.

Bir tepki de Nurgül Yeşilçay’dan geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı videoyla tutuklanan gençler için yetkililere seslendi. “Ya bu küçücük çocukların hapiste ne işi var? Ne yapıyorsunuz siz? Şu mübarek günde annelerin ahını almayın. Çıkarın o çocukları hapisten. Ne işi var onların orada? Hani ne yaptı ki bunlar? Aa!” diyerek tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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