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Fiyatı Dudak Uçuklattı: Burcu Esmersoy Servet Değerindeki Saat Koleksiyonuna Bir Yenisini Daha Ekledi

Fiyatı Dudak Uçuklattı: Burcu Esmersoy Servet Değerindeki Saat Koleksiyonuna Bir Yenisini Daha Ekledi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.03.2025 - 13:20

Pahalı saatlere olan tutkusu ile bilinen Burcu Esmersoy, yine gündem olmayı başardı. Lüks zevkleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü sunucu, koleksiyonuna bir servet daha ekledi. 

Takvim gazetesinden Doğan Savaş'ın haberine göre 45 bin Euro, yani yaklaşık 1 milyon 850 bin TL değerinde bir saat alan Esmersoy bu yeni yatırımıyla dikkatleri üzerine çekti. Saat merakı sınır tanımayan güzel sunucunun koleksiyonunun toplam değeri ise 20 milyon TL’ye dayandı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
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Biz onu 1998 yılında Günel’in Dedem şarkısının klibinde tanımıştık.

Biz onu 1998 yılında Günel’in Dedem şarkısının klibinde tanımıştık.

Ardından Miss Turkey’de dördüncü olarak adını duyurdu. Spor muhabirliği ve spikerliği derken, ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Romantik komedi filmlerinde oynadı, yarışmalar sundu ve 2017’de Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman’ın yer aldığı Dünya Güzellerim programının sunuculuğunu üstlendi. 

Sosyal medyada 4 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Esmersoy, son dönemde ise sessizliğe bürünmüştü.

Ancak geçtiğimiz haftalarda bu sessizliğini bozdu.

Ancak geçtiğimiz haftalarda bu sessizliğini bozdu.

Neden paylaşım yapmadığını, “Geçtiğimiz ay hepimiz için zorlayıcı ve keyifsizdi. Kendimi dinlemeye, iyileştirmeye ve güç toplamaya ihtiyacım vardı” diyerek açıkladı. 

Bu süreci yoğun antrenman, sağlıklı beslenme, bol kitap, yoga, meditasyon ve kaliteli bir uyku ile atlattığını belirtti. 

Esmersoy’un, bu açıklamaları sırasında eşi Nazım Akmandil’den hiç bahsetmemesi ise “Araları mı bozuk?” sorularını akıllara getirmişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu iddiaların yankıları devam ederken Esmersoy, lüks saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyerek bir kez daha gündem oldu.

Bu iddiaların yankıları devam ederken Esmersoy, lüks saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyerek bir kez daha gündem oldu.

Takvim gazetesinden Doğan Savaş’ın haberine göre, ünlü sunucu koleksiyonuna tam 45 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 850 bin TL) değerinde bir marka saat daha kattı.

Lüks saat tutkunu Esmersoy’un koleksiyonunda; 200 bin Dolarlık, 60 bin Euroluk, 40 bin Dolarlık, 12 bin Euroluk, 130 bin Euroluk ve son olarak 45 bin Euroluk saatler bulunuyor. 

Bu tutkusunun toplam maliyeti ise neredeyse 20 milyon TL’ye ulaştı! Öyle görünüyor ki bu koleksiyon daha da büyüyecek... 🫠

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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