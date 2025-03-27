Fiyatı Dudak Uçuklattı: Burcu Esmersoy Servet Değerindeki Saat Koleksiyonuna Bir Yenisini Daha Ekledi
Fiyatı Dudak Uçuklattı: Burcu Esmersoy Servet Değerindeki Saat Koleksiyonuna Bir Yenisini Daha Ekledi
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
Pahalı saatlere olan tutkusu ile bilinen Burcu Esmersoy, yine gündem olmayı başardı. Lüks zevkleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü sunucu, koleksiyonuna bir servet daha ekledi.
Takvim gazetesinden Doğan Savaş'ın haberine göre 45 bin Euro, yani yaklaşık 1 milyon 850 bin TL değerinde bir saat alan Esmersoy bu yeni yatırımıyla dikkatleri üzerine çekti. Saat merakı sınır tanımayan güzel sunucunun koleksiyonunun toplam değeri ise 20 milyon TL’ye dayandı.
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Biz onu 1998 yılında Günel’in Dedem şarkısının klibinde tanımıştık.
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Ancak geçtiğimiz haftalarda bu sessizliğini bozdu.
Bu iddiaların yankıları devam ederken Esmersoy, lüks saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyerek bir kez daha gündem oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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