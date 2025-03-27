Fiyatı Dudak Uçuklattı: Burcu Esmersoy Servet Değerindeki Saat Koleksiyonuna Bir Yenisini Daha Ekledi

Takvim gazetesinden Doğan Savaş’ın haberine göre, ünlü sunucu koleksiyonuna tam 45 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 850 bin TL) değerinde bir marka saat daha kattı.

Lüks saat tutkunu Esmersoy’un koleksiyonunda; 200 bin Dolarlık, 60 bin Euroluk, 40 bin Dolarlık, 12 bin Euroluk, 130 bin Euroluk ve son olarak 45 bin Euroluk saatler bulunuyor.

Bu tutkusunun toplam maliyeti ise neredeyse 20 milyon TL’ye ulaştı! Öyle görünüyor ki bu koleksiyon daha da büyüyecek... 🫠