Biricik Kocasıyla Araları mı Açık? Ortadan Kaybolan Burcu Esmersoy’un Açıklamaları Kafa Karıştırdı!

Sosyal medyanın en gözde isimlerinden biri olan Burcu Esmersoy son zamanlarda ortadan kaybolmuştu. Sessizliğini bozan ünlü sunucu neden paylaşım yapmadığını açıkladı ama açıklamaları akıllarda soru işareti bıraktı. “Geçtiğimiz ay hepimiz için zor geçti. Kendimi dinlemeye, iyileştirmeye ve güç toplamaya ihtiyaç duydum” diyen Esmersoy, bu süreci yoğun spor, sağlıklı beslenme ve meditasyonla atlattığını söyledi. Ancak ne gariptir ki her fırsatta mutluluğunun kaynağını eşi Nazım Akmandil olarak gösteren Esmersoy, bu kez tek kelimeyle bile eşinden bahsetmedi. İşte bu durum “Araları mı açık?” sorularını gündeme getirdi.