Biricik Kocasıyla Araları mı Açık? Ortadan Kaybolan Burcu Esmersoy’un Açıklamaları Kafa Karıştırdı!
Biricik Kocasıyla Araları mı Açık? Ortadan Kaybolan Burcu Esmersoy’un Açıklamaları Kafa Karıştırdı!
Sosyal medyanın en gözde isimlerinden biri olan Burcu Esmersoy son zamanlarda ortadan kaybolmuştu. Sessizliğini bozan ünlü sunucu neden paylaşım yapmadığını açıkladı ama açıklamaları akıllarda soru işareti bıraktı. “Geçtiğimiz ay hepimiz için zor geçti. Kendimi dinlemeye, iyileştirmeye ve güç toplamaya ihtiyaç duydum” diyen Esmersoy, bu süreci yoğun spor, sağlıklı beslenme ve meditasyonla atlattığını söyledi. Ancak ne gariptir ki her fırsatta mutluluğunun kaynağını eşi Nazım Akmandil olarak gösteren Esmersoy, bu kez tek kelimeyle bile eşinden bahsetmedi. İşte bu durum “Araları mı açık?” sorularını gündeme getirdi.
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Her fırsatta güzelliğinin ve enerjisinin sırrını mutlu evliliğine bağlayan Burcu Esmersoy son dönemde sosyal medyada gözlerden uzak duruyordu.
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Sessizliğini bozan ünlü sunucu neden paylaşım yapmadığını açıklayarak, “Geçtiğimiz ay hepimiz için zorlayıcı ve keyifsizdi. Kendimi dinlemeye, iyileştirmeye ve güç toplamaya ihtiyacım vardı” ifadelerini kullandı.
Ancak dikkat çeken asıl nokta Esmersoy’un bu süreçten bahsederken tamamen bireysel bir dil kullanması oldu. “Bu dönemi yoğun antrenman, sağlıklı beslenme, bol kitap, yoga, meditasyon ve iyi bir uyku düzeniyle atlattım” diyen Esmersoy’un, eşinden hiç bahsetmemesi “Araları açık mı?” sorularını gündeme getirdi.
Daha önce sık sık eşinden bahseden Esmersoy’un bu sessizliği dikkat çekti. Ünlü sunucunun zor bir ay geçirdiğini söylerken tamamen bireysel ifadeler kullanması ve bu süreçte yalnızca kendine odaklandığını söylemesi kafaları karıştırdı.
Burcu Esmersoy paylaşımında “Beni merak eden ve güzel mesajlarını esirgemeyen herkese içten teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş buradayım” diyerek geri döndüğünü söyledi.
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Çiftin aralarının açık olup olmadığı bilinmezken, Burcu Esmersoy'dan yakında zamanda biricik eşiyle bir mutluluk pozunun gelip gelmeyeceğini merakla bekliyoruz.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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