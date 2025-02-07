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Romantikliğini Yine Konuşturdu! Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e Sette Doğum Günü Sürprizi

Romantikliğini Yine Konuşturdu! Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e Sette Doğum Günü Sürprizi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 10:56

Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel’e romantik doğum günü sürprizi hazırladı. Güzel oyuncu 38. yaşına girerken eşi Çayoğlu onu sette ziyaret ederek mutlu anlarına bir yenisini ekledi. Çayoğlu’nun eşine olan aşk dolu sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Çayoğlu çifti aşklarını her fırsatta gözler önüne sermeye devam ediyor.

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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun aşkları ‘Kiraz Mevsimi’ setinde başlamıştı. Set arkadaşlıkları zamanla büyük bir aşka dönüşmüş, tam yedi yıl sonra ise romantik bir düğünle hayatlarını birleştirmişlerdi.

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun aşkları ‘Kiraz Mevsimi’ setinde başlamıştı. Set arkadaşlıkları zamanla büyük bir aşka dönüşmüş, tam yedi yıl sonra ise romantik bir düğünle hayatlarını birleştirmişlerdi.

Ünlü çift evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösterilen isimler arasında yer alıyor. İşte bu büyük aşk yine unutulmaz bir sürprizle gündeme geldi.

Ünlü çift evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösterilen isimler arasında yer alıyor. İşte bu büyük aşk yine unutulmaz bir sürprizle gündeme geldi.

38 yaşına giren güzel oyuncu Özge Gürel doğum gününü sette geçirirken büyük bir sürprizle karşılaştı. Eşi Serkan Çayoğlu sevdiği kadına unutulmaz bir an yaşatmak için elinde pastayla seti bastı.

38 yaşına giren güzel oyuncu Özge Gürel doğum gününü sette geçirirken büyük bir sürprizle karşılaştı. Eşi Serkan Çayoğlu sevdiği kadına unutulmaz bir an yaşatmak için elinde pastayla seti bastı.

Oyuncu arkadaşlarının ve set ekibinin de desteğiyle hazırlanan bu romantik kutlama Gürel’i oldukça duygulandırdı.

Oyuncu arkadaşlarının ve set ekibinin de desteğiyle hazırlanan bu romantik kutlama Gürel’i oldukça duygulandırdı.

Serkan Çayoğlu sosyal medya hesabından eşiyle romantik kareler paylaşarak aşkını bir kez daha ilan etti. “Ne büyük şans ❤️ iyi ki doğdun sevgilim, nasıl seviyorum anlatılmaz ama sen hep bilirsin !! İyi ki varsın 🎂❤️🌻” notuyla paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.

Serkan Çayoğlu sosyal medya hesabından eşiyle romantik kareler paylaşarak aşkını bir kez daha ilan etti. “Ne büyük şans ❤️ iyi ki doğdun sevgilim, nasıl seviyorum anlatılmaz ama sen hep bilirsin !! İyi ki varsın 🎂❤️🌻” notuyla paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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