Faik Öztürk'ün Yıllar Önce Söylediği Sözler Pahalıya Patladı: Safiye Soyman Canına Okuyunca R Yaptı!
Faik Öztürk'ün Yıllar Önce Söylediği Sözler Pahalıya Patladı: Safiye Soyman Canına Okuyunca R Yaptı!
Faik Öztürk’ün yıllar önce söylediği iddia edilen sözler yeniden gündeme geldi. Öztürk, “Öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum” diyerek kendisini savundu. Safiye Soyman ise Faik’in gaf yaptığını belirterek, “Canını okudum!” dedi. Çift şakalaştıklarını söylese de tartışmanın dozu kaçtı. Ekran önünde yaşanan bu atışma sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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Magazin dünyasının en eğlenceli çiftlerinden biri olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ü hepimiz tanıyoruz. 1985 yılında Ziya Akaröz ile evliliğini bitiren Safiye Soyman 2000 yılından beri Faik Öztürk’le mutlu bir birliktelik yaşıyor.
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Ancak geçtiğimiz günlerde Faik Öztürk’ün yıllar önce söylediği iddia edilen bir söz ikili arasında kısa süreli bir gerilime neden oldu.
Her şey Faik Öztürk’ün geçmişte söylediği iddia edilen “Allah korusun da ayrılırsak birçok şeyini kaybeder Safiye. Ama bana bir şey olmaz. Ben iş adamıyım, çalışmasam da hayatıma devam ederim.” sözlerinin tekrar gündeme gelmesiyle başladı.
Bu ifadeler Safiye Soyman’ın bir televizyon programında hatırlatılınca ortalık bir anda karıştı. Safiye Soyman hiç beklenmedik bir tepki göstererek “Kim meşhur etti onu? Ben! Asıl ben olmazsam o biter! O öyle dediyse… Ben onu yarattım! O bir restorancıydı ben varsam Faik var!” sözleriyle karşılık verdi.
Bu açıklamalar sonrası gözler Faik Öztürk’e çevrildi. Ünlü iş insanı, “Ben öyle bir kelime dediğimi hatırlamıyorum. 10-15 yıl önce söylediğimi söylüyorlar ama öyle bir şey kullanmadım. Ayrıca 25 yıldır Safiye Hanım’ın boynunu öne eğdirecek hiçbir şey yapmadım.” diyerek kendini savundu.
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Ancak Soyman’ın şöhretinde büyük payı olduğunu da kabul ederek “Evet, Safiye Hanım sayesinde şöhret oldum, tanındım ama hiçbir zaman bunun şımarıklığını yaşamadım. Ben halktan bir insanım.” ifadelerini kullandı.
Faik Öztürk’ün bu açıklamaları sonrası Safiye Soyman’dan yeni bir açıklama geldi. Soyman yaşananların bir şakadan ibaret olduğunu belirterek “Faik bazen şakanın dozunu kaçırıyor. Evin içinde ne yaşıyorsak, ekran başında da onu yaşıyoruz. Faik bunları dediğine pişman oldu.” dedi.
Ayrıca aralarındaki dinamiği anlatırken “Akıllı olan benim, zeki olan Faik. Daha ağır oturaklı ve yönlendiren benim, Faik ani zekasıyla cevap veriyor.” diyerek ilişkinin dengesini de gözler önüne serdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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