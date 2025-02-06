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Deprem Bölgesini Ziyaret Etmişti: 6 Şubat Depreminin İkinci Yıl Dönümünü Michele Morrone Unutmadı

Deprem Bölgesini Ziyaret Etmişti: 6 Şubat Depreminin İkinci Yıl Dönümünü Michele Morrone Unutmadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.02.2025 - 00:29

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki sabah 04:17 sularında meydana gelen büyük deprem, tüm Türkiye'yi yıkıma sürüklemişti. Tüm Türkiye 6 Şubat 2023 günü kapkara bir sabaha uyanalı bugün tam iki yıl oldu. Deprem bölgesine uluslararası yardımların ulaştığı dönemde, ünlü oyuncu Michele Morrone de destek olmak amacıyla afet bölgesini ziyaret etmişti. Depremin ikinci yılında, o günleri hatırlatan paylaşımlar yapan Morrone, 'unutmayacağız' notunu düştü.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ülkemizin Güney Doğu'sunu enkaza çevireli bugün tam iki yıl oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ülkemizin Güney Doğu'sunu enkaza çevireli bugün tam iki yıl oldu.

Yüreğimizi derinden yakan afetlerin ardından deprem bölgesine yardım edebilmek için seferberlik başlatılmıştı.

Yüreğimizi derinden yakan afetlerin ardından deprem bölgesine yardım edebilmek için seferberlik başlatılmıştı.

Uluslararası yardımların ulaştığı deprem bölgesine giden birçok ismin arasında ünlü oyuncu Michele Morrone da vardı.

Uluslararası yardımların ulaştığı deprem bölgesine giden birçok ismin arasında ünlü oyuncu Michele Morrone da vardı.

Birçok isim bugün, hayatını kaybedenleri büyük bir acıyla anarken depremin iki yıl önce verdiği hasarı unutmayan isimlerden biri de Michele Morrone oldu.

Birçok isim bugün, hayatını kaybedenleri büyük bir acıyla anarken depremin iki yıl önce verdiği hasarı unutmayan isimlerden biri de Michele Morrone oldu.

Ünlü isim "unutmayacağım" notunu düştüğü deprem ziyaretinden o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü isim "unutmayacağım" notunu düştüğü deprem ziyaretinden o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Michele Morrone paylaşımının altına "2 yıl önce gözlerimle gördüm. Geri döneceğim, söz veriyorum" notunu düştü 👇

Michele Morrone paylaşımının altına "2 yıl önce gözlerimle gördüm. Geri döneceğim, söz veriyorum" notunu düştü 👇

Çocuklarla vakit geçiren ünlü isim birlikte fotoğraf çekildikleri ve boyama yaptıkları anları paylaştı👇

Çocuklarla vakit geçiren ünlü isim birlikte fotoğraf çekildikleri ve boyama yaptıkları anları paylaştı👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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