''Benim İçin Sadece Binalar Yıkılmadı O Gün'' Diyen Oğuzhan Uğur Büyük Acının İkinci Yılında İçini Döktü!

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma sebep olan depremin ikinci yıl dönümünde Türkiye bir kez daha hayatını kaybeden 53.537 vatandaşını anıyor. Büyük felaketin yıldönümünde ünlü isimler de duygularını paylaşırken, deprem sürecinde aktif rol alan isimlerden biri olan Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj yayınladı. Uğur o geceden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını vurgulayarak, “O gün yalnızca arkadaşlarımızı, tanıdıklarımızı, sevdiklerimizi kaybetmedik. O anlara şahit olmadan bir saniye öncesindeki kendimizi de kaybettik.” ifadelerini kullandı.