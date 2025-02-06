''Benim İçin Sadece Binalar Yıkılmadı O Gün'' Diyen Oğuzhan Uğur Büyük Acının İkinci Yılında İçini Döktü!
''Benim İçin Sadece Binalar Yıkılmadı O Gün'' Diyen Oğuzhan Uğur Büyük Acının İkinci Yılında İçini Döktü!
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma sebep olan depremin ikinci yıl dönümünde Türkiye bir kez daha hayatını kaybeden 53.537 vatandaşını anıyor. Büyük felaketin yıldönümünde ünlü isimler de duygularını paylaşırken, deprem sürecinde aktif rol alan isimlerden biri olan Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj yayınladı. Uğur o geceden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını vurgulayarak, “O gün yalnızca arkadaşlarımızı, tanıdıklarımızı, sevdiklerimizi kaybetmedik. O anlara şahit olmadan bir saniye öncesindeki kendimizi de kaybettik.” ifadelerini kullandı.
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Türkiye büyük yıkımın ikinci yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anarken, depremin yarattığı travmalar hâlâ tazeliğini koruyor.
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Sosyal medyada milyonlarca insan anma mesajları paylaşırken, deprem döneminde aktif olarak sahada çalışan ve yardım çalışmalarında büyük rol oynayan isimlerden biri olan Oğuzhan Uğur bu büyük felaketin ikinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı.
Uğur depremin ikinci yıl dönümünde yaptığı paylaşımda yaşadığı psikolojik çöküntüyü ve kaybolan umutlarını dile getirdi.
Deprem felaketi sırasında ekibiyle birlikte afet bölgesinde yardım çalışmaları organize eden ve kamuoyunun sesi olmaya çalışan Uğur, o geceden sonra yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı:
Ve bir de şöyle bir video yayınladı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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