Gerçek Hali Ortaya Çıktı: Photoshop Yaptığını Katiyen Kabul Etmeyen Sevim Emre Kendi Kendini İfşaladı!

Orhan Gencebay'ın biricik eşi, kıymetlisi Sevim Emre Gencebay'ı özellikle son zamanlarda paylaştığı pozlarla konuşuyoruz biliyorsunuz. Efektin ve photoshop'un içinden geçerek kendini gencecik bir kız gibi gösteren Sevim Emre, estetik yaptırdığını da filtre kullandığını da katiyen kabul etmiyor.

Hatta bu tarz açıklamalar yapıldığında veya sorusu sorulduğunda epey öfkeleniyor.

Geçtiğimiz saatlerde canlı yayın açan Sevim Emre, yanlışlıkla kendi kendini ifşaladı. Hiç efekt ve filtre olmadan en doğal haliyle anlık gözüken Sevim Emre'nin gerçek halini @nurmagazins hesabı yakaladı!