Gerçek Hali Ortaya Çıktı: Photoshop Yaptığını Katiyen Kabul Etmeyen Sevim Emre Kendi Kendini İfşaladı!
Gerçek Hali Ortaya Çıktı: Photoshop Yaptığını Katiyen Kabul Etmeyen Sevim Emre Kendi Kendini İfşaladı!
Orhan Gencebay'ın biricik eşi, kıymetlisi Sevim Emre Gencebay'ı özellikle son zamanlarda paylaştığı pozlarla konuşuyoruz biliyorsunuz. Efektin ve photoshop'un içinden geçerek kendini gencecik bir kız gibi gösteren Sevim Emre, estetik yaptırdığını da filtre kullandığını da katiyen kabul etmiyor.
Hatta bu tarz açıklamalar yapıldığında veya sorusu sorulduğunda epey öfkeleniyor.
Geçtiğimiz saatlerde canlı yayın açan Sevim Emre, yanlışlıkla kendi kendini ifşaladı. Hiç efekt ve filtre olmadan en doğal haliyle anlık gözüken Sevim Emre'nin gerçek halini @nurmagazins hesabı yakaladı!
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Bir dönem 'Kıyma Bana Güzelim' ve 'Samanyolu' gibi filmlerde rol alan daha sonrasında da güzel sesiyle ön plana çıkan Sevim Elif Emre, 1978 yılında Orhan Gencebay'la evlenmişti.
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O gün bugündür arabeskin babası Orhan Gencebay'ın kıymetlisi olan Sevim Elif Emre, son zamanlarda hem Gencebay'a aşkını ilan ettiği paylaşımlarla hem de tek başına verdiği pozlarla konuşuluyor.
Ve aslında kendisinin orijinal hali yukarıda ve aşağıda gördüğünüz fotoğraf. Birkaç estetik işlem yaptırmış fakat yine de güzel yaşlanmış bir kadın kendisi.
Fakat nedense kendini hala 30-40 yıl öncesinde sanıyor Sevim Emre... Sosyal medyada gezinmeyi biraz seviyorsanız, Sevim Emre'nin 20'ilk genç kız pozlarına mutlaka denk gelmişsinizdir.
Kimi zaman Lerzan Mutlu kimi zaman Seren Serengil'den hallice karşımıza çıkan Sevim Emre, estetiklerinin yanında fotoğraflarına uyguladığı yoğun photoshop ve filtreyle sık sık alay konusu oluyor.
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Hepimize sıfır estetik dokunuşuyla sıfır filtre ve oynamayla gencecik bir kadın gibi gözüktüğünü kanıtlamakta ısrarcı olan Sevim Emre, geçtiğimiz saatlerde yanlışlıkla kendi kendini ifşa etti 🙊
Canlı yayın açtığında kamerasını döndürmeyi unutan Sevim Emre, anlık olarak gözüktü. @nurmagazins'in gözünden kaçmayınca da kendi kendini ele vermiş oldu! 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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