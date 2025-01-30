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Instagram Filtre Krizi Büyüyor! Sevim Emre Eleştirilere Olay Sözlerle Kapıyı Kapattı

Instagram Filtre Krizi Büyüyor! Sevim Emre Eleştirilere Olay Sözlerle Kapıyı Kapattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 15:15

Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre, sosyal medyada filtre kullandığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmaya devam ediyor. Instagram’da sıkça filtreli fotoğraflarıyla gündeme gelen 80 yaşındaki Emre, hakkındaki iddialara sert bir yanıt verdi. “Meyve veren ağaç taşlanır” diyerek eleştirileri umursamadığını belirten Emre, insanların mutsuzluklarını başkalarına saldırarak gidermeye çalıştığını söyledi.

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Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre sosyal medya paylaşımlarındaki filtre kullanımıyla sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre sosyal medya paylaşımlarındaki filtre kullanımıyla sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Instagram’da filtreli kareleri nedeniyle eleştirilen Emre, geçtiğimiz günlerde Gel Konuşalım programına bağlanarak, “Fotoğraflarımda çok az filtre kullanıyorum. Sadece tek bir program kullanıyorum. Siz yapmıyor musunuz?” sözleriyle kendisini savunmuştu.

Instagram’da filtreli kareleri nedeniyle eleştirilen Emre, geçtiğimiz günlerde Gel Konuşalım programına bağlanarak, “Fotoğraflarımda çok az filtre kullanıyorum. Sadece tek bir program kullanıyorum. Siz yapmıyor musunuz?” sözleriyle kendisini savunmuştu.

Ancak bu açıklamalar tartışmaları bitirmedi. Eleştirilerin devam etmesi üzerine 80 yaşındaki Emre, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaparak sert bir mesaj verdi.

Ancak bu açıklamalar tartışmaları bitirmedi. Eleştirilerin devam etmesi üzerine 80 yaşındaki Emre, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaparak sert bir mesaj verdi.

“Meyve veren ağaç taşlanır” diyerek kendisini eleştirenleri mutsuz ve öfkeli olmakla suçlayan Emre, “Ben insan doğup insan kalabilmişim, ama bazıları insan kalamamış” ifadelerini kullandı.

“Meyve veren ağaç taşlanır” diyerek kendisini eleştirenleri mutsuz ve öfkeli olmakla suçlayan Emre, “Ben insan doğup insan kalabilmişim, ama bazıları insan kalamamış” ifadelerini kullandı.

Filtre kullanımı konusundaki iddiaları umursamadığını belirten Emre, “Biz kötülükle beslenenlerin olmak isteyip de olamadıkları yerdeyiz” diyerek polemiğe son noktayı koydu

Filtre kullanımı konusundaki iddiaları umursamadığını belirten Emre, “Biz kötülükle beslenenlerin olmak isteyip de olamadıkları yerdeyiz” diyerek polemiğe son noktayı koydu
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Tüm olumsuz yorumlara rağmen sevgi dolu gönüllerde yer aldığını söyleyen ünlü isim takipçilerine “Gönül bahçemden solmayan çiçekler yolluyorum” mesajıyla seslendi.

Tüm olumsuz yorumlara rağmen sevgi dolu gönüllerde yer aldığını söyleyen ünlü isim takipçilerine “Gönül bahçemden solmayan çiçekler yolluyorum” mesajıyla seslendi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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