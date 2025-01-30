Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Çocukluğuna Dair İtirafı Duygulandırdı!
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Çocukluğuna Dair İtirafı Duygulandırdı!
Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Ceren Karakoç, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Çocukluk yıllarına dair yaptığı itiraflarla izleyenleri duygulandırdı. Annesinin hastalığı nedeniyle zor bir çocukluk geçirdiğini anlatan Karakoç, babasının kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
Eşi Osman Karakoç ile tanışma ve evlilik sürecini de anlatan ünlü oyuncu mutlu evliliklerinin 2013 yılından beri devam ettiğini belirtti. Karakoç’un açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, Empati programında bilinmeyenlerini anlattı.
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Çocukluğunun büyük bir bölümünü annesiz geçirdiğini söyleyen Karakoç, “Ben ilk okuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. 15 günde bir Ankara'ya gidiyordu annem. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var” dedi.
Zor geçen o günleri anlatan Karakoç, “Babam sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendi. Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. Yatak toplamayı babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım” diye konuştu.
Annesinin yokluğunu hissettiğini dile getiren Karakoç, ''Bu aynı zamanda üzücü bir durumdu, annem gittikten sonra babamla yatardık. Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Benim çocukluğum annesiz, o dönemim zor geçti. Babamın sonsuz sevgisi, benim bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum'' ifadelerini kullandı.
Ceren Karakoç eşi Osman Karakoç ile tanışma hikayesini de paylaştı. “Ankara’da çalışırken, aynı şirkette ama farklı işlerde çalışıyorduk. Öğle yemeklerinde falan denk geliyorduk hep orada tanıştık. Aşık olduk” diyerek büyük aşklarının başlangıcını anlattı.
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Evlilik sürecinin de hızlı geliştiğini belirten Karakoç, “Osman 5 ay sonra bana evlenme teklif etti, hiç aklımızda böyle bir şey yoktu. Hemen kabul ettim, 5 ay sonra da evlendik. 2013 yılından beri evliyiz” dedi.
İşte o açıklamaları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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