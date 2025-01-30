Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Çocukluğuna Dair İtirafı Duygulandırdı!

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Ceren Karakoç, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Çocukluk yıllarına dair yaptığı itiraflarla izleyenleri duygulandırdı. Annesinin hastalığı nedeniyle zor bir çocukluk geçirdiğini anlatan Karakoç, babasının kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Eşi Osman Karakoç ile tanışma ve evlilik sürecini de anlatan ünlü oyuncu mutlu evliliklerinin 2013 yılından beri devam ettiğini belirtti. Karakoç’un açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.