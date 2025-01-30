Sıla Bebek İçin Paylaşım Yapmıştı! Adliyede İfade Veren Gülben Ergen'den Duygusal Mesaj!
Sıla Bebek İçin Paylaşım Yapmıştı! Adliyede İfade Veren Gülben Ergen'den Duygusal Mesaj!
Kadın cinayetleri ve çocuk istismarına karşı duyarlılığıyla bilinen Gülben Ergen sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle savcılığa çağrıldı. 2 yaşındaki Sıla bebeğin uğradığı istismar sonrası hayatını kaybetmesiyle ilgili tepki gösteren Ergen attığı tweet sebebiyle ifade verdi. Adliye çıkışı ''Çocuklar için mücadele etmeye devam edeceğim'' diye konuştu.
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen 2 yaşındaki Sıla bebeğin uğradığı cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmesine duyarsız kalmamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsan suretindeki yaratıklar Sıla’ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek!” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.
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Ancak bu paylaşımı üzerine hakkında şikayet bulunan Ergen savcılığa ifade vermeye çağrıldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş.Konu ne bilin bakalım!''
''2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek... Hakkımda şikâyet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!'' ifadelerini kullandı.
Çok üzgün ve ayrıcak kırgın olduğunu belirten Gülben Ergen ikinci bir paylaşımında da, "2 yaşında uğradığı cinsel istismar sebebiyle can veren Sıla bebek paylaşımımda; 'İnsan suretinde yaratıklar' ifadesini kullandığım ve herkes gibi öfkemi belirttiğim için savcılığa ifade vermeye gideceğim.
''Narin için, Rojin için, Sıla için, canı yakılan, öldürülen, istismar edilen tüm çocuklar için çabam ülkeme borcumdur. Çok üzgün ve kırgınım…" ifadelerine yer verdi.
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Bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne giderek ifade veren Ergen, ''Verdim ifademi çıkıyorum. Çocuklar için mücadele etmeye devam edeceğim!'' diye konuştu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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