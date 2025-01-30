Özcan Deniz Ailesiyle İpleri Kopardı! Sosyal Medya Hesaplarına El Konulduğunu Açıkladı
Özcan Deniz Ailesiyle İpleri Kopardı! Sosyal Medya Hesaplarına El Konulduğunu Açıkladı
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı kriz sonrası yeni bir isyan bayrağı açtı! Ağabeyiyle yollarını ayıran Deniz sosyal medya hesaplarının elinden alındığını duyurdu. X ve YouTube hesaplarına erişimi engellenen ünlü isim artık sadece oğlu ve eşiyle yoluna devam ettiğini açıkladı. Deniz’in bu sert çıkışı magazin gündemine bomba gibi düştü!
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Müzik kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz bu kez ailesiyle yaşadığı krizle olay oldu. Daha önce ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile bağlarını kopardığını açıklayan ünlü şarkıcı son paylaşımıyla dikkat çekti.
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Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter (X) ve YouTube hesaplarının elinden alındığını duyuran Deniz bu platformlardaki paylaşımlarının kendisine ait olmadığını belirtti.
Deniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra."
"Fakat şu saatten sonra oradaki paylaşımları benim yapmadığımı, hesabın bilgilerini, eski sosyal medya sorumlusu kişinin, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film'e verdiğini söylemesi ve şifrelere ulaşamadığımı bilmenizi isterim."
"Aynı şekilde Özcan Deniz, YouTube hesabım da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta. Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.
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Şimdi gözler Deniz’in bu duruma karşı nasıl bir adım atacağına çevrildi! Bekleyip göreceğiz...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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