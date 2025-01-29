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Uzun Bir Süredir Amerika'da Yaşıyordu: Geri Dönen Saadet Işıl Aksoy'un Kararını Ne Değiştirdi?

Uzun Bir Süredir Amerika'da Yaşıyordu: Geri Dönen Saadet Işıl Aksoy'un Kararını Ne Değiştirdi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.01.2025 - 23:17

2014'te Pamir Kıraner'le evlendikten sonra hayatını Amerika'ya taşıyan Saadet Işıl Aksoy'u en son Netflix'te yayınlanan Asaf dizisinde izlemiştik. 

Türkiye'de kalmaya veren Saadet Işıl Aksoy, geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi. 

Aksoy hem dönüşünün temelli olduğunu duyurdu hem de sebebini açıkladı.

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Bir bakışıyla gönül yakan, bir döneme damga vuran Türkiye'nin en güzel kadınlardan Saadet Işıl Aksoy'u tanımayan yoktur.

Bir bakışıyla gönül yakan, bir döneme damga vuran Türkiye'nin en güzel kadınlardan Saadet Işıl Aksoy'u tanımayan yoktur.

Aksoy'u en son Netflix'te yayınlanan Asaf dizisinde izlemiştik hatırlarsanız. Uzunca bir süredir de buralarda yoktu aslında!

Aksoy'u en son Netflix'te yayınlanan Asaf dizisinde izlemiştik hatırlarsanız. Uzunca bir süredir de buralarda yoktu aslında!

2014 yılında Pamir Kıraner ile evlenen güzel oyuncu kısa bir süre sonra hayatını Amerika'ya taşımaya karar vermişti.

2014 yılında Pamir Kıraner ile evlenen güzel oyuncu kısa bir süre sonra hayatını Amerika'ya taşımaya karar vermişti.

2020'de Marisa Gülcan adını verdikleri bebeklerine kavuşan çift, kızlarının yüzünü göstermemeye karar vermiş, bunun onun kararı olduğunu söylemişlerdi.

2020'de Marisa Gülcan adını verdikleri bebeklerine kavuşan çift, kızlarının yüzünü göstermemeye karar vermiş, bunun onun kararı olduğunu söylemişlerdi.

Saadet Işıl Aksoy'u Asaf'ta izleyince bir heyecanlanmıştık fakat dönüşünün kesin olduğunu bilmiyorduk!

Saadet Işıl Aksoy'u Asaf'ta izleyince bir heyecanlanmıştık fakat dönüşünün kesin olduğunu bilmiyorduk!
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Snob Magazin muhabirleri tarafından Nişantaşı'nda görüntülenen Saadet Işıl Aksoy, Türkiye'ye temelli döndüğünü duyurdu ve sebebini açıkladı.

Snob Magazin muhabirleri tarafından Nişantaşı'nda görüntülenen Saadet Işıl Aksoy, Türkiye'ye temelli döndüğünü duyurdu ve sebebini açıkladı.

 'Orada iş yapsam da burası evimiz dönüp dolaşacağımız yer burası... İşimle ilgili biraz Amerika'da vakit geçirdim ama düşünmüyorum şu an dönmeyi. Buraya gelmemin nedeni kendim ülkem olduğu gerçeği ve buradan kopamadığım için. Çocuğum var ve burada büyümesini istiyorum' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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