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Acun Ilıcalı'dan "Mucize Çocuk" Dediği İlk Göz Ağrısı Banu'ya Duygusal Doğum Günü Kutlaması!

Acun Ilıcalı'dan "Mucize Çocuk" Dediği İlk Göz Ağrısı Banu'ya Duygusal Doğum Günü Kutlaması!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.01.2025 - 19:59

Başarılı kariyeri ve işlerinin yanında sık sık özel hayatıyla da gündem olan medya devi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz saatlerde ilk göz ağrısının doğum gününü kutladı.

Henüz 10 aylıkken geçirdiği kazanın ardından bir şekilde hayata tutunmayı başardığı için 'mucize çocuk' olarak adlandırdığı kızı Banu Ilıcalı bugün 35 yaşına girdi.

Kızlarını özellikle de doğum gününde bir an olsun aksatmayan Ilıcalı, kıymetli kızına oldukça duygusal bir doğum günü mesajı yazdı!

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Medya devi Acun Ilıcalı, kariyer hamleleri ve başarıları dışında özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden.

Medya devi Acun Ilıcalı, kariyer hamleleri ve başarıları dışında özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden.

Geçtiğimiz aylarda Çağla Altunkaya ile dünyaevine giren Acun Ilıcalı'nın hepsi birbirinden güzel kızları Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa sık sık gündeme geliyor. Babalarıyla aralarındaki kuvvetli bağ her seferinde "maşallah" dedirtiyor.

Geçtiğimiz aylarda Çağla Altunkaya ile dünyaevine giren Acun Ilıcalı'nın hepsi birbirinden güzel kızları Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa sık sık gündeme geliyor. Babalarıyla aralarındaki kuvvetli bağ her seferinde "maşallah" dedirtiyor.

Babalık hissini ilk kez 19 yaşında tatmasına vesile olan ilk göz ağrısı ise Banu Ilıcalı! Banu Ilıcalı'nın şimdilerde dedesini de andıran 4 yaşında bir kızı var.

Babalık hissini ilk kez 19 yaşında tatmasına vesile olan ilk göz ağrısı ise Banu Ilıcalı! Banu Ilıcalı'nın şimdilerde dedesini de andıran 4 yaşında bir kızı var.

Banu'nun yerinin Acun Ilıcalı'da farklı olmasının ise trajik bir sebebi var... Belki daha önce duymuşsunuzdur, Acun Ilıcalı ilk göz ağrısına "mucize çocuk" diye sesleniyor.

Banu'nun yerinin Acun Ilıcalı'da farklı olmasının ise trajik bir sebebi var... Belki daha önce duymuşsunuzdur, Acun Ilıcalı ilk göz ağrısına "mucize çocuk" diye sesleniyor.

Yıllar önce babaannesi ve dedesini bir araba kazasında kaybeden Acun Ilıcalı, acı olaydan 4 sene sonra anne ve babasını da bir trafik kazasında kaybediyor. Henüz 10 aylık olan Banu o arabadan sağ çıkan tek kişi oluyor maalesef. Vücudunda 18 kırık bulunan Banu Ilıcalı, hayata tutunmayı başarıyor!

Bugün de doğum günü kendisinin! Acun Ilıcalı sosyal medyada işi dışında pek paylaşım yapmasa da kızlarının doğum gününü hiç atlamayan bir baba biliyorsunuz. Geçtiğimiz saatlerde bir duygusal mesaj da ilk göz ağrısı, mucize çocuğu Banu için paylaştı.

Bugün de doğum günü kendisinin! Acun Ilıcalı sosyal medyada işi dışında pek paylaşım yapmasa da kızlarının doğum gününü hiç atlamayan bir baba biliyorsunuz. Geçtiğimiz saatlerde bir duygusal mesaj da ilk göz ağrısı, mucize çocuğu Banu için paylaştı.

İyi ki doğdun Banu Ilıcalı, ailece nice seneleriniz olsun!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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