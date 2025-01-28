Azarı Yemiş: Kamerayı Görünce Aslıhan Malbora'yı Dımdızlak Ortada Bırakan Çağatay Ulusoy'dan Yeni Hamle
Azarı Yemiş: Kamerayı Görünce Aslıhan Malbora'yı Dımdızlak Ortada Bırakan Çağatay Ulusoy'dan Yeni Hamle
Birkaç ay önce aşk yaşamaya başladıkları iddiasıyla ortalığı ayağa kaldıran Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, havaalanı fiyaskosunun ardından sırra kadem basmıştı.
Sevdiceğini havaalanında kameraları gördü diye dımdızlak ortada bırakan Çağatay Ulusoy'dan 'çalışma saatlerini Malbora'ya göre ayarlıyor' iddiasının ardından ikinci geri vites geldi.
Nihayet aşkı kabullenmeye karar verdi diye yorumladık... Gelin ne olmuş beraber görelim!
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Birkaç ay önce bomba aşk haberi Çağatay Ulusoy cephesinden gelmişti hatırlarsanız. Uzatmalı sevgilisi Duygu Sarışın'la ilişkisini noktalayan Çağatay Ulusoy'un Kübra dizisindeki rol arkadaşı Aslıhan Malbora ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti kendisinin...
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İddialar doğru da çıkmıştı hem de oldukça tuhaf ve Çağatay'ı büyük dillere düşüren bir şekilde... Tatil dönüşü havaalanında muhabirler tarafından yakalanan ikiliden Çağatay Ulusoy, kameraları görünce aniden ortadan kaybolmuş sevgilisini dımdızlak ortada bırakmıştı.
Yeni dizisinde çalışma saatlerini Aslıhan Malbora'ya göre ayarladığı iddia edilen Çağatay Ulusoy'dan ilk geri vites ve gönül alma çabası geçtiğimiz günlerde gelmişti.
Birkaç saat önce uzunca bir süre önce yapılması gereken fakat yapılmayan hamle, yani ikinci geri vites geldi Çağatay Ulusoy'dan. Artık evde küçük bir azar eşliğinde ayar mı çekildi nedir bilemiyoruz ama...
Nihayet sevgilisini kale alıp takibe aldı Çağatay Ulusoy. Yaşadığı aşkı kabullenesi geldi herhalde ne diyelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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