Yüz Gerdirme Ameliyatı Olup Kendine Resmen Aşık Olan Cenk Eren Estetiklerinin Nedenini Açıkladı!
Yüz Gerdirme Ameliyatı Olup Kendine Resmen Aşık Olan Cenk Eren Estetiklerinin Nedenini Açıkladı!
Geçtiğimiz yıldan beri yüz gerdirme operasyonuyla konuşulan Cenk Eren, ameliyattan sonra kendine resmen aşık oldu biliyorsunuz.
Sürekli kendini övüp iltifatlara boğduğu yeni pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı geçtiğimiz saatlerde de estetiklerinin sebebini açıkladığı yeni bir fotoğraf paylaştı.
Gelin mütevazılıkta marka olmuş Cenk Eren ne demiş beraber görelim!
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Ünlü sanatçı Cenk Eren, geçtiğimiz sene mart ayında koca bir bomba patlatmış hepimiz küçük çaplı bir şoka sokmuştu hatırlarsanız.
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Tarzını değişen Cenk Eren sadece giyim ve görünümüyle oynamadı. Özellikle yılın o zamanında erkekler arasında da modaya dönen estetik furyasına katılmıştı.
Yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini aşağıdaki pozuyla öğrenmiş, "sende mi Brütüs?" dediysek de yakıştırmıştık aynı zamanda.
O gün bugündür Cenk Eren kendini övmelere doyamadı, tabiri caizse aşık oldu kendine... Her paylaştığı pozda kendini, "gençliğini" ve yakışıklılığına iltifat etti.
Geçtiğimiz saatlerde de bir miktar rötuş da eklenmiş bir fotoğrafını paylaştı, neden estetik yaptırdığını da açıkladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Aşık olunup yataklara düşülesi varlık OMG 😅