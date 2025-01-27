Yoğun Bakımda Tutuluyordu: Uyandırılan Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın İlk Sözü "Atatürk" Oldu!
Yoğun Bakımda Tutuluyordu: Uyandırılan Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın İlk Sözü "Atatürk" Oldu!
Kaynak: https://www.odatv.com/kultur-sanat/ed...
Usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz günlerde evde düşmesi sonucu geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırılmış, iç kanama geçirildiği öğrenilmiş ve iki ameliyata alınmıştı.
Odatv'nin haberine göre, tedavisine yoğun bakımda devam edilen Edip Akbayram uyandırıldı. Uyandırıldığında ağzından dökülen ilk kelime ise 'Atatürk' oldu.
KAYNAK: Odatv
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"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül" şarkıları ve niceleriyle gönlümüzde taht kuran 75 yaşındaki usta sanatçı Edip Akbayram düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında, günler önce Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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İç kanama geçirdiği anlaşıldıktan sonra iki ameliyat geçirdiğini öğrendiğimiz Akbayram yoğun bakımda tutuluyordu. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Edip Akbayram'ın son durumunu geçtiğimiz dakikalarda Odatv öğrendi.
Odatv'nin haberine göre, son ameliyatı yaklaşık 1 saat süren Edip Akbayram'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor fakat kendisi uyandırıldı.
Uyandırıldığında da gözünü açar açmaz ilk sözü "Atatürk" oldu. Ardından torunu Lavin'i sorup Gaziantep'e gidip gitmediğini öğrenmek istedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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