"Uzay Bebek" Krizinin Çözümünü Kayak Tatilinde Bulan Nazlı ve Hacı Sabancı Tepki Çekince Paylaşımını Kaldırdı
"Uzay Bebek" Krizinin Çözümünü Kayak Tatilinde Bulan Nazlı ve Hacı Sabancı Tepki Çekince Paylaşımını Kaldırdı
Nazlı Sabancı'yla evlendiği yıl bir de çocuk sahibi olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı, haftalardır 'babalık davası' kriziyle gündeme geliyor.
Minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın öz oğlu olduğununun tescillenmesinin ardından Nazlı Sabancı da Hacı Sabancı da her şeyin yolunda olduğunu vurgulan paylaşımlarda bulunmuş, konuyu kapatmıştı hatırlarsanız.
Ülkenin gündeminde 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz acı yangın faciası varken kayak tatilinden paylaşımlarda bulunan Nazlı ve Hacı Sabancı bu sefer tepki çekti. Paylaşımı kısa bir süre içinde silse de sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçamadılar.
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2021 yılında evlenen cemiyetin en popüler, Türkiye'nin en zengin ailelerinden birine mensup Hacı ve Nazlı Sabancı, haftalardır gündeme bomba gibi düşen "babalık davası" kriziyle gündeme geliyor.
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Mutlaka denk gelmişsinizdir, aylar önce F.D. isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş, konu Sabancılar tarafından yalanlansa da babalık davasından vazgeçmemişti.
Babalık davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın öz oğlu olduğu resmen kanıtlandı.
2021 doğumlu Uzay'ın Sabancıların ilişkisini nasıl etkileyeceği merak edilirken önce Hacı sonra da Nazlı Sabancı'dan "keyfimiz gayet yerinde" paylaşımları geldi. Konuyla ilgili konuşan Hacı Sabancı da "meseleyle avukatlarım ilgileniyor" diyerek son noktayı koymuştu.
İki üç gündür sessiz sedasız hayatına devam eden Nazlı ve Hacı Sabancı dün akşam saatlerinde kayak tatillerinden bir paylaşım yaptı.
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Aşağıda gördüğünüz "keyifli" videoyu paylaşan Nazlı Sabancı, paylaşımını kısa bir süre sonra kaldırmak zorunda kaldı.
78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve hepimizin yüreğinin yandığı günlerde kayak tatilinden paylaşım yapmaları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Tü Allah cezanızı versin diyeceğim daha ne versin 78 insan öldü.Kızım senin de bir kızın var , gurur diye bir şey var ,aldatıldığını öğrenince kutlamaya mı ... Devamını Gör
Soyadı Sabancı olunca alınmaz verilir
Adam her durumda kayıyor demek ki?
sabancı soyadı aldatılınca ayrılacak gururun önüne geçebiliyo demek ki :D