Nereden Nereye: Yarı Zamanlı Londra'da Yaşayan Oyuncu Emre Kınay'ın Yeni Mesleğine Şok Olacaksınız!

Bir süre önce kızı Duru da orada eğitim aldığı için hayatını yarı zamanlı Londra'ya taşıyan Emre Kınay, Ataşehir'deki Duru Tiyatro'nun bir şubesini de Tottenham'da açmıştı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Emre Kınay, Londra'da bir yeni iş dalına daha girişti.

Gelin, başarılı oyuncumuz Londra'nın hangi sektörüne el atmış beraber görelim!

KAYNAK: Hürriyet