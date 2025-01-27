Nereden Nereye: Yarı Zamanlı Londra'da Yaşayan Oyuncu Emre Kınay'ın Yeni Mesleğine Şok Olacaksınız!
Nereden Nereye: Yarı Zamanlı Londra'da Yaşayan Oyuncu Emre Kınay'ın Yeni Mesleğine Şok Olacaksınız!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Bir süre önce kızı Duru da orada eğitim aldığı için hayatını yarı zamanlı Londra'ya taşıyan Emre Kınay, Ataşehir'deki Duru Tiyatro'nun bir şubesini de Tottenham'da açmıştı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Emre Kınay, Londra'da bir yeni iş dalına daha girişti.
Gelin, başarılı oyuncumuz Londra'nın hangi sektörüne el atmış beraber görelim!
KAYNAK: Hürriyet
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İki Aile, Güneşin Kızları ve Tozluyaka gibi yapımların sevilen yapımlarla beğeni toplayan ünlü oyuncu Emre Kınay'ı en son geçtiğimiz yaz Dönence dizisinde izlemiştik.
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Başarılı oyunculuğunun yanında özel hayatında sosyal medya hesabından paylaştığı çıkışlarla da dikkat çeken Emre Kınay, bir süre önce bir ayağının da Londra'da olmasına karar vermişti.
İstanbul Ataşehir'de kızının adını verdiği Duru Tiyatro'da eğitimlere devam eden Emre Kınay, bir şube de Londra'da açmıştı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Emre Kınay'ın Londra'da bir yeni işe daha giriştiği ortaya çıktı!
Başarılı oyuncu, Londra merkezli bir emlak firmasında “iş geliştirme müdürü” olarak çalışmaya başladı. Kınay, Londra’daki yeni projeleri Türklere tanıtacak!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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