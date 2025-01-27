Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar Muhabirlere Hazırlıksız Yakalanınca Sinirlerine Hakim Olamadı
Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar Muhabirlere Hazırlıksız Yakalanınca Sinirlerine Hakim Olamadı
Kızılcık Şerbeti'nin eve yıldırım gibi düşen, rolüyle herkesin sinirini hoplatan bir de üstüne koca yalıda yangın çıkaran Görkem'i Özge Özacar diziye veda etti. Dizinin ardından kabuğuna çekilen oyuncu dün gece Cihangir'de görüntülendi.
Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra mekandan çıkan Özacar, kendisini çeken muhabirleri görünce sürpriz bir tepki verdi, sinirlerine hakim olamadı.
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Kızılcık Şerbeti'nin eve düşen yıldırımı, kaos kraliçesi Görkem'e hayat veren Özge Özacar, dizideki inanılmaz performansının ardından sık sık gündem olan isimlerden biri haline geldi.
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Geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti'ndeki büyük yangını çıkarıp kendisini de yakan Özge Özacar diziye veda etmişti.
Diziden ayrıldıktan sonra bir süre kendine vakit ayırmaya karar veren oyuncu, dün gece Cihangir'de görüntülendi.
Muhabirlerin kendisini çektiğini, flaşların patladığını görünce de beklenmedik bir tepki verdi.
"Arkadaşlar benden izin aldınız mı da çekiyorsunuz? Konuşmak da istemiyorum. Arkadaşlarımla yemek yedik şimdi evimize gideceğiz" dedi ve mekanın önünde taksi olmasına rağmen yarım saat başka taksi bekledi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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