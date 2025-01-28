İmirzalıoğlu'nun "Geride Dur" Dediği İddia Edilmişti: Sinem Kobal'dan Ayşe Barım'a Destek Mesajı Geldi!
Birçok ünlü ismin bağlı olduğu menajerlik şirketi ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, 'hükümeti ortadan kaldırmak' amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirme ve kitleselliği artırma suçlamasıyla geçtiğimiz gün tutuklanmıştı.
Akabinde birçok oyuncusundan kendisine destek mesajı gelmiş, Hande Erçel'den Birce Akalay'a herkes hikayesinde Ayşe Barım'ı 'Ayşem' vurgusuyla paylaşmıştı.
Tekelleşme iddiaları gündemdeyken ilk tepkiyi gösteren Sinem Kobal'dan ise ses seda yoktu. Hatta eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisine 'geride dur' dediği, bu yüzden paylaşım yapmadığı iddia edilmişti.
Sinem Kobal sessizliğini geçtiğimiz dakikalarda bozdu.
ID İletişim ortak kurucusu, ünlü menajer Ayşe Barım'ın ön planında yer aldığı dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları sonrasında ünlü menajere soruşturma başlatılmıştı. Dizi sektöründeki dengesizliği konu alan soruşturma bir anda yönünü değiştirdi, Ayşe Barım geçtiğimiz gün "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirme suçlamasıyla tutuklandı.
Fakat ID İletişim oyuncusu olmasına ve tekelleşme iddiaları ilk çıktığında paylaşım yapan ilk kişi olmasına rağmen Sinem Kobal bu listede yer almamıştı.
Hatta konuyla ilgili soru sorarak bir dizi iddiada bulunan Bircan Bali, Sinem Kobal için de "İlk tepkiyi veren kişiyken eşi Kenan'dan veto yediği için mi sessizliğe büründü?" sorusunu yöneltmişti.
İddialar sanıyoruz ki asılsız çıktı veya iddiayı gören Sinem Kobal direkt olmasa da bir cevap vermek, tarafını belli etmek istedi.
Tıpkı diğer ID İletişim oyuncuları gibi Ayşe Barım'ın bir fotoğrafını hikayesinde paylaşan Sinem Kobal notunda da ajanstaki arkadaşlarının yolunu izledi. "Ayşem, Ayşemiz" dedi.
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