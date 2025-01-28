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İmirzalıoğlu'nun "Geride Dur" Dediği İddia Edilmişti: Sinem Kobal'dan Ayşe Barım'a Destek Mesajı Geldi!

İmirzalıoğlu'nun "Geride Dur" Dediği İddia Edilmişti: Sinem Kobal'dan Ayşe Barım'a Destek Mesajı Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.01.2025 - 23:13

Birçok ünlü ismin bağlı olduğu menajerlik şirketi ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, 'hükümeti ortadan kaldırmak' amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirme ve kitleselliği artırma suçlamasıyla geçtiğimiz gün tutuklanmıştı. 

Akabinde birçok oyuncusundan kendisine destek mesajı gelmiş, Hande Erçel'den Birce Akalay'a herkes hikayesinde Ayşe Barım'ı 'Ayşem' vurgusuyla paylaşmıştı. 

Tekelleşme iddiaları gündemdeyken ilk tepkiyi gösteren Sinem Kobal'dan ise ses seda yoktu. Hatta eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisine 'geride dur' dediği, bu yüzden paylaşım yapmadığı iddia edilmişti. 

Sinem Kobal sessizliğini geçtiğimiz dakikalarda bozdu.

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ID İletişim ortak kurucusu, ünlü menajer Ayşe Barım'ın ön planında yer aldığı dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları sonrasında ünlü menajere soruşturma başlatılmıştı. Dizi sektöründeki dengesizliği konu alan soruşturma bir anda yönünü değiştirdi, Ayşe Barım geçtiğimiz gün "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirme suçlamasıyla tutuklandı.

ID İletişim ortak kurucusu, ünlü menajer Ayşe Barım'ın ön planında yer aldığı dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları sonrasında ünlü menajere soruşturma başlatılmıştı. Dizi sektöründeki dengesizliği konu alan soruşturma bir anda yönünü değiştirdi, Ayşe Barım geçtiğimiz gün "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirme suçlamasıyla tutuklandı.

Mesele henüz tekelleşmeyken menajerleri Ayşe Barım'a jet hızıyla destek veren birbirinden ünlü ID İletişim oyuncuları konu Gezi'ye kayınca da desteğini esirgememiş ve tepki göstermişti. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat ID İletişim oyuncusu olmasına ve tekelleşme iddiaları ilk çıktığında paylaşım yapan ilk kişi olmasına rağmen Sinem Kobal bu listede yer almamıştı.

Fakat ID İletişim oyuncusu olmasına ve tekelleşme iddiaları ilk çıktığında paylaşım yapan ilk kişi olmasına rağmen Sinem Kobal bu listede yer almamıştı.

Hatta konuyla ilgili soru sorarak bir dizi iddiada bulunan Bircan Bali, Sinem Kobal için de "İlk tepkiyi veren kişiyken eşi Kenan'dan veto yediği için mi sessizliğe büründü?" sorusunu yöneltmişti.

Hatta konuyla ilgili soru sorarak bir dizi iddiada bulunan Bircan Bali, Sinem Kobal için de "İlk tepkiyi veren kişiyken eşi Kenan'dan veto yediği için mi sessizliğe büründü?" sorusunu yöneltmişti.

İddialar sanıyoruz ki asılsız çıktı veya iddiayı gören Sinem Kobal direkt olmasa da bir cevap vermek, tarafını belli etmek istedi.

İddialar sanıyoruz ki asılsız çıktı veya iddiayı gören Sinem Kobal direkt olmasa da bir cevap vermek, tarafını belli etmek istedi.

Tıpkı diğer ID İletişim oyuncuları gibi Ayşe Barım'ın bir fotoğrafını hikayesinde paylaşan Sinem Kobal notunda da ajanstaki arkadaşlarının yolunu izledi. "Ayşem, Ayşemiz" dedi.

Tıpkı diğer ID İletişim oyuncuları gibi Ayşe Barım'ın bir fotoğrafını hikayesinde paylaşan Sinem Kobal notunda da ajanstaki arkadaşlarının yolunu izledi. "Ayşem, Ayşemiz" dedi.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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