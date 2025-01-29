Birileri Kaküllenmiş! Paris Moda Haftasında Defilede Boy Gösteren Hande Erçel'den İmaj Değişikliği Sürprizi!
Birileri Kaküllenmiş! Paris Moda Haftasında Defilede Boy Gösteren Hande Erçel'den İmaj Değişikliği Sürprizi!
Paris Moda Haftasında Ellie Saab defilesinde boy gösteren isimlerden biri de Hande Erçel oldu. Her zamanki gibi güzelliğiyle büyüleyen Erçel'in Paris'teki defileye özel imaj değişikliğine gittiği dikkatlerden kaçmadı!
Meğer Hande Erçel baya baya kakül kadınıymış! Gelin, yeni saç modelini beraber inceleyim bir de oylayalım!
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Dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Paris Couture Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonlarını tanıtmak için moda severlerle buluşmaya başladı.
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Geçtiğimiz dakikalarda moda haftasında boy gösteren isimlerden biri de Tuba Büyüküstün'den sonra Hande Erçel oldu.
Geçtiğimiz haftalarda Joy Awards Töreni'nde boy gösteren Hande Erçel yine güzelliğiyle büyülemişti hatırlarsanız.
Şimdilerde Barış Arduç'la beraber rol aldığı Rüzgara Bırak filminin heyecanını yaşayan Hande Erçel, bugün Ellie Saab defilesine katıldı.
Siyah boğazlı bir body, pullu transparan bir etek ve botlarıyla kırmızı halıda boy gösteren Erçel'in imaj değişikiliği de gözlerden kaçmadı.
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Kakül kestiren Hande Erçel, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini jet hızıyla çekti.
Gelin kimler ne demiş beraber bakalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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