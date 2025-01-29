Sadece Oyuncu Değilmiş: Leyla Dizisinin Tufo'su Halil İbrahim Ceyhan'dan Şoke Eden Serdar Ortaç İtirafı!
Sadece Oyuncu Değilmiş: Leyla Dizisinin Tufo'su Halil İbrahim Ceyhan'dan Şoke Eden Serdar Ortaç İtirafı!
Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin Tufan'ı daha doğrusu 'Tufo'su Halil İbrahim Ceyhan, geçtiğimiz saatlerde TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu.
Oldukça keyifli geçen sohbette Halil İbrahim Ceyhan'dan şoke edecek bir Serdar Ortaç itirafı geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak adını duyuran Halil İbrahim Ceyhan, şimdilerin gözde oyuncuları arasında yer alıyor biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gonca Vuslateri, Cemre Baysel ve Alperen Duymaz gibi isimlerle beraber Leyla dizisinde rol alan Halil İbrahim Ceyhan, hayat verdiği "Tufo" karakteriyle fırtınalar estiriyor.
Geçtiğimiz dakikalarda da Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunucu koltuğunda oturduğu Gel Konuşalım'a konuk oldu kendisi.
Muhtemelen büyük çoğunluğun bilmediği bir de itirafta bulundu! 2019 yılında kendisine ait söz ve müziğiyle çıkardığı “Kendini Bana Bırak” parçasıyla YouTube’da 2 milyona yakın dinlenme alan Halil İbrahim Ceyhan'dan bomba bir Serdar Ortaç itirafı geldi.
"Serdar Ortaç'ı çok beğenirdim dinlerdim. Şarkı vermeyi ümit etmiştim o zamanlar. Serdar'a 3 şarkı verdim" dedi. Ortaç'ın "Yaklaş", "Zil Zurna" ve "Pare Pare" isimli şarkılarının söz ve bestesinin kendisine ait olduğunu açıkladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın