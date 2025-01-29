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Sadece Oyuncu Değilmiş: Leyla Dizisinin Tufo'su Halil İbrahim Ceyhan'dan Şoke Eden Serdar Ortaç İtirafı!

Sadece Oyuncu Değilmiş: Leyla Dizisinin Tufo'su Halil İbrahim Ceyhan'dan Şoke Eden Serdar Ortaç İtirafı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.01.2025 - 21:28

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin Tufan'ı daha doğrusu 'Tufo'su Halil İbrahim Ceyhan, geçtiğimiz saatlerde TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. 

Oldukça keyifli geçen sohbette Halil İbrahim Ceyhan'dan şoke edecek bir Serdar Ortaç itirafı geldi!

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2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak adını duyuran Halil İbrahim Ceyhan, şimdilerin gözde oyuncuları arasında yer alıyor biliyorsunuz.

2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak adını duyuran Halil İbrahim Ceyhan, şimdilerin gözde oyuncuları arasında yer alıyor biliyorsunuz.

Genç yaşta sahneye adım atan Ceyhan, 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak adını duyurmaya başladı. Bu yarışma, onun sadece modellik kariyerine değil, müzikle olan bağını da güçlendirdi. İlk single’ı olan “Kaybettim”i piyasaya sürerek müzik dünyasında da adım atmış oldu. Müzik kariyerinin yanı sıra, Halil İbrahim Ceyhan söz yazarlığı yaparak Serdar Ortaç ve Oğuz Berkay Fidan gibi ünlü sanatçılara şarkı sözleri verdi. 2019 yılında kendisine ait söz ve müziğiyle çıkardığı “Kendini Bana Bırak” adlı parçası, YouTube’da 2 milyona yakın dinlenerek büyük bir beğeni topladı.

Gonca Vuslateri, Cemre Baysel ve Alperen Duymaz gibi isimlerle beraber Leyla dizisinde rol alan Halil İbrahim Ceyhan, hayat verdiği "Tufo" karakteriyle fırtınalar estiriyor.

Gonca Vuslateri, Cemre Baysel ve Alperen Duymaz gibi isimlerle beraber Leyla dizisinde rol alan Halil İbrahim Ceyhan, hayat verdiği "Tufo" karakteriyle fırtınalar estiriyor.

Geçtiğimiz dakikalarda da Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunucu koltuğunda oturduğu Gel Konuşalım'a konuk oldu kendisi.

Geçtiğimiz dakikalarda da Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunucu koltuğunda oturduğu Gel Konuşalım'a konuk oldu kendisi.

Muhtemelen büyük çoğunluğun bilmediği bir de itirafta bulundu! 2019 yılında kendisine ait söz ve müziğiyle çıkardığı “Kendini Bana Bırak” parçasıyla YouTube’da 2 milyona yakın dinlenme alan Halil İbrahim Ceyhan'dan bomba bir Serdar Ortaç itirafı geldi.

Muhtemelen büyük çoğunluğun bilmediği bir de itirafta bulundu! 2019 yılında kendisine ait söz ve müziğiyle çıkardığı “Kendini Bana Bırak” parçasıyla YouTube’da 2 milyona yakın dinlenme alan Halil İbrahim Ceyhan'dan bomba bir Serdar Ortaç itirafı geldi.

"Serdar Ortaç'ı çok beğenirdim dinlerdim. Şarkı vermeyi ümit etmiştim o zamanlar. Serdar'a 3 şarkı verdim" dedi. Ortaç'ın "Yaklaş", "Zil Zurna" ve "Pare Pare" isimli şarkılarının söz ve bestesinin kendisine ait olduğunu açıkladı!

"Serdar Ortaç'ı çok beğenirdim dinlerdim. Şarkı vermeyi ümit etmiştim o zamanlar. Serdar'a 3 şarkı verdim" dedi. Ortaç'ın "Yaklaş", "Zil Zurna" ve "Pare Pare" isimli şarkılarının söz ve bestesinin kendisine ait olduğunu açıkladı!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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