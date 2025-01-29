O Gün Geldi: Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Heyecanla Bekledikleri Minik Oğullarına Kavuştu!
O Gün Geldi: Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Heyecanla Bekledikleri Minik Oğullarına Kavuştu!
2023 yılında aşk yaşamaya başlayan futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te baş başa 'sonsuza dek evet' demişti.
Nikahtan hemen sonra bir erkek bebek beklediklerini öğrendiğimiz çift, heyecanla oğullarına kavuşmak için gün sayıyordu.
Geçtiğimiz dakikalarda beklenen haber geldi! Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'un doğum yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu!
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Çarpışma, Ego, Cem Karaca'nın Gözyaşları, Garip Bülbül Neşet Ertaş, Sen Büyümeye Bak gibi projelerdeki performansıyla tanıdığımız Melisa Aslı Pamuk, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken isimlerden biliyorsunuz.
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2023 yılında şimdilerde OlImpiakos'da oynayan futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşamaya başlayan Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te baş başa evlenmişti hatırlarsanız.
Bebek bekledikleri iddiaları da hemen peşinden gelmişti. İddialar kısa bir süre içerisinde doğrulandı, Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bir oğlu olacağını öğrendik!
Daha dün, doğuma beş kala paylaştıkları siyah beyaz hepsi birbirinden güzel pozlarla gündeme gelmişti çiftimiz...
Geçtiğimiz dakikalarda ise beklenen haber geldi! Yusuf Yazıcı, minik oğullarına kavuştuklarının haberini Instagram hesabından verdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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