Instagram'daki Pozlarıyla Gündeme Gelen Sevim Emre, 'Filtre Kullanmıyorum' Açıklamasıyla Oldukça Şaşırttı!
Instagram'daki Pozlarıyla Gündeme Gelen Sevim Emre, 'Filtre Kullanmıyorum' Açıklamasıyla Oldukça Şaşırttı!
Bir Yeşilçam oyuncusu olan, sesi ve güzelliğiyle birçok izleyiciyi büyüleyen Sevim Elif Emre Gencebay'ı aynı zamanda Orhan Gencebay'ın eşi oluşuyla da tanıyoruz. Son dönemlerde magazin gündeminde epey konuşulan konulardan birisi de Sevim Emre'nin Instagram paylaşımları. Ünlü isim, sosyal medyada paylaştığı pozlarındaki gençleştirici efektlerle dikkatleri üzerine çekmiş durumdaydı. TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli programda sunucu Ece Erken, Emre'ye telefon ile bağlanıp 'efekt kullanıyor musunuz?' sorusunu sorunca aldığı yanıt karşısında diyecek söz bulamadı.
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60'lı yıllarda 'Kıyma Bana Güzelim' ve 'Samanyolu' gibi başarılı Türk filmlerinde rol almış olan Sevim Elif Emre, o dönemlerde güzel sesiyle de ön plana çıkıyordu.
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'Böyle bir aşk görülmemiş dünyada' diyebileceğimiz şekilde birbirlerine sadakat ve aşkla bağlı olan Orhan Gencebay ve Sevim Emre, 1978 yılında evlenmişti.
Arabesk müziğin 'baba'larından olan Orhan Gencebay ile yaptığı aşk dolu paylaşımlarının yanı sıra yalnız verdiği pozlarla da gündeme gelen bir isim Sevim Emre.
Emre'nin en son paylaştığı fotoğraf ise sosyal medyada epey dikkat çekmişti. Ünlü ismin fotoğraflarında çok fazla gençleştirme filtresi kullandığı iddia edilmişti. 👇
Bu olayın üzerine TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli programın sunucularından Ece Erken, Sevim Emre'ye telefonla bağlanarak filtre kullanıp kullanmadığını sordu.
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Sevim Emre ise ''Fotoğraflarımda çok az filtre kullanıyorum. Çok kullanmıyorum. Yalnızca bir program.'' ifadelerini kullanınca programın sunucuları konuyu nasıl toparlayacaklarını şaşırdı.
İşte o anlar👇
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