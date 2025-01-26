Instagram'daki Pozlarıyla Gündeme Gelen Sevim Emre, 'Filtre Kullanmıyorum' Açıklamasıyla Oldukça Şaşırttı!

Bir Yeşilçam oyuncusu olan, sesi ve güzelliğiyle birçok izleyiciyi büyüleyen Sevim Elif Emre Gencebay'ı aynı zamanda Orhan Gencebay'ın eşi oluşuyla da tanıyoruz. Son dönemlerde magazin gündeminde epey konuşulan konulardan birisi de Sevim Emre'nin Instagram paylaşımları. Ünlü isim, sosyal medyada paylaştığı pozlarındaki gençleştirici efektlerle dikkatleri üzerine çekmiş durumdaydı. TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli programda sunucu Ece Erken, Emre'ye telefon ile bağlanıp 'efekt kullanıyor musunuz?' sorusunu sorunca aldığı yanıt karşısında diyecek söz bulamadı.