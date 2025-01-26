Skandalı Önce Sosyal Medyada Duyurdu: Füsun Demirel'in Oğlu Uçakta Yediği Bir Yiyecek Yüzünden Zehirlendi!
Skandalı Önce Sosyal Medyada Duyurdu: Füsun Demirel'in Oğlu Uçakta Yediği Bir Yiyecek Yüzünden Zehirlendi!
'Aziz' ve 'Bahar' dizisindeki başarılı oyunculuk performansıyla konuşulan başarılı oyuncu Füsun Demirel, elli yaşında anne olmuş ve yaşadığı annelik sevinciyle gündeme gelmişti bir dönemler. Şimdi ikiz çocukları büyüyen oyuncu, oğluyla Dubai seyahatlerinden dönüşte uçakta bir skandal yaşadı. Oğlu, yediği tavuktan zehirlenen Demirel, bu olayı sosyal medyaya taşıyarak sesini duyur, şikayetini ilgili uçak firmasına iletti.
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Güler yüzüyle tanıdığımız başarılı oyuncu Füsun Demirel, geçtiğimiz yıllarda 'Aziz' dizisindeki performansıyla çok konuşulmuştu. Şimdilerde ise 'Bahar' dizisinin en popüler karakterlerinden birisi kendisi.
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Altmış beş yaşında olan oyuncu, elli yaşındayken ikiz bebeklerini kucağına almış ve anne olmak isteyip de yaşının geç olabileceğini düşünen birçok kişiye de örnek olmuştu.
Şimdilerde ikizleri on beş yaşına basan ünlü oyuncu yaptığı bir paylaşımla korkuttu. Demirel, Pegasus'a ait Dubai'den İstanbul Sabiha Gökçen'e giden uçakta tavuklu wrap yiyen oğlunun zehirlendiğini sosyal medyasından duyurdu.
Füsun Demirel attığı tweet'te “Bugün (25.01.25) sabah 03.20 de Dubai’den kalkan Sabiha Gökçen’e iniş yapan PC741 sefer sayılı uçakta satın alınan tavuklu wrap ile oğlum zehirlendi. Adlı vaka olarak rapor tutan hastane olay için şikayetçi olmamızı önerdi. Olayı savcılığa taşımadan önce sosyal medyadan duyurmak istedim” ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu bu skandalı öncelikli olarak, sesini daha rahat duyurabileceğini düşündüğü sosyal medyaya taşıdı. Ardından firma Füsun Demirel'e yine sosyal medya üzerinden dönüş sağladı👇
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