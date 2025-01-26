Skandalı Önce Sosyal Medyada Duyurdu: Füsun Demirel'in Oğlu Uçakta Yediği Bir Yiyecek Yüzünden Zehirlendi!

'Aziz' ve 'Bahar' dizisindeki başarılı oyunculuk performansıyla konuşulan başarılı oyuncu Füsun Demirel, elli yaşında anne olmuş ve yaşadığı annelik sevinciyle gündeme gelmişti bir dönemler. Şimdi ikiz çocukları büyüyen oyuncu, oğluyla Dubai seyahatlerinden dönüşte uçakta bir skandal yaşadı. Oğlu, yediği tavuktan zehirlenen Demirel, bu olayı sosyal medyaya taşıyarak sesini duyur, şikayetini ilgili uçak firmasına iletti.