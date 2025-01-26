Kariyerinde Önüne Engeller Konulduğunu İddia Eden Rober Hatemo'dan 'Hala Bitmiş Değilim' Açıklaması Geldi!

'Beyaz ve Sen' gibi romantik aşk şarkılarının prensi olarak tanıdığımız ünlü şarkıcı Rober Hatemo'yu bir süredir ne ekranlarda ne de müzik listelerinde göremiyorduk. Kendisi Armağan Çağlayan'ın 'Şimdiki Aklım Olsa' isimli programına konuk oldu. Hatemo, birçok konu hakkında samimi paylaşımlarda bulunurken kariyer yoluyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Ünlü şarkıcı, 'Rober Hatemo' isminin önünün kesildiğini söylerken, 'beni hiçbir zaman bitiremezler' diyerek iddialı bir çıkışa imza attı.