Kariyerinde Önüne Engeller Konulduğunu İddia Eden Rober Hatemo'dan 'Hala Bitmiş Değilim' Açıklaması Geldi!
Kariyerinde Önüne Engeller Konulduğunu İddia Eden Rober Hatemo'dan 'Hala Bitmiş Değilim' Açıklaması Geldi!
'Beyaz ve Sen' gibi romantik aşk şarkılarının prensi olarak tanıdığımız ünlü şarkıcı Rober Hatemo'yu bir süredir ne ekranlarda ne de müzik listelerinde göremiyorduk. Kendisi Armağan Çağlayan'ın 'Şimdiki Aklım Olsa' isimli programına konuk oldu. Hatemo, birçok konu hakkında samimi paylaşımlarda bulunurken kariyer yoluyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Ünlü şarkıcı, 'Rober Hatemo' isminin önünün kesildiğini söylerken, 'beni hiçbir zaman bitiremezler' diyerek iddialı bir çıkışa imza attı.
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'Beyaz ve Sen' ve 'Senden Çok Var' gibi bir imza haline gelmiş, geniş kitlelerce sevilerek dinlenen parçalarıyla tanıdığımız bir isim Rober Hatemo.
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Son yıllarda fiziksel görünüşünde ve imajında gittiği değişimlerle gündeme gelen Hatemo, geçtiğimiz aralık ayında Yıldız Tilbe ile düet yapmış, fakat ikilinin 'Bu Delikanlıyı Unutamazsın' isimli şarkısı beklenilen kadar ses getirmemişti.
Aşk şarkılarının prensi Rober Hatemo, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Kendisine TRT'den 15 milyonluk bir teklif geldiği, daha sonrasında ise ''TRT'den adınız geçmiyor.'' denilerek projenin iptal edildiğini söyledi.
''Beni bitiremezler'' diyen Hatemo, bir dönemler yaşadığı maddi zorluklara değinirken, ''Bu değildi yani, ben başka yerlerde olabilirdim!'' ifadelerini kullandı.
Rober Hatemo'nun 'Beni bitiremezler!' açıklamasını izlemek isterseniz👇
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