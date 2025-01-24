Geçtiğimiz Günlerde Beşinci Çocuğuna Hamile Olduğu İddia Edilen Özlem Öz Müjdeli Haberi Takipçilerine Duyurdu

Geride bıraktığımız 2024 senesinin yaz aylarında dördüncü çocuğunu kucağına alan Özlem Öz, sonraki zamanlarda eşi Tayyar Öz'ü beşinci çocuk konusunda birçok kez kandırmış, yaptığı şakalarla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiayı Yağmur Çevik paylaşmış, ve Özlem Öz'ün gerçekten beşinci çocuğuna hamile olabileceği konuşulmaya başlanmıştı. Öz, paylaştığı bir videoyla müjdeli haberi takipçilerine verdi.