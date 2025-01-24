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Geçtiğimiz Günlerde Beşinci Çocuğuna Hamile Olduğu İddia Edilen Özlem Öz Müjdeli Haberi Takipçilerine Duyurdu

Geçtiğimiz Günlerde Beşinci Çocuğuna Hamile Olduğu İddia Edilen Özlem Öz Müjdeli Haberi Takipçilerine Duyurdu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 22:28

Geride bıraktığımız 2024 senesinin yaz aylarında dördüncü çocuğunu kucağına alan Özlem Öz, sonraki zamanlarda eşi Tayyar Öz'ü beşinci çocuk konusunda birçok kez kandırmış, yaptığı şakalarla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiayı Yağmur Çevik paylaşmış, ve Özlem Öz'ün gerçekten beşinci çocuğuna hamile olabileceği konuşulmaya başlanmıştı. Öz, paylaştığı bir videoyla müjdeli haberi takipçilerine verdi.

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Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında geçtiğimiz sene suç işlemek için örgüt kurma ve resmi evrakta sahtecilik gibi beş ayrı suçtan soruşturma açılmıştı.

Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında geçtiğimiz sene suç işlemek için örgüt kurma ve resmi evrakta sahtecilik gibi beş ayrı suçtan soruşturma açılmıştı.

O dönem mal varlıklarına el konulan çift, dördüncü bebeklerini beklediklerini duyurmuş ve bu konuyla gündeme gelmişti.

O dönem mal varlıklarına el konulan çift, dördüncü bebeklerini beklediklerini duyurmuş ve bu konuyla gündeme gelmişti.

Son zamanlarda ise Özlem Öz, eşi Tayyar Öz'e yaptığı beşinci çocuk konulu şakalar ve bu konuyla ilgili çektiği videolar ile gündeme geliyordu.

Son zamanlarda ise Özlem Öz, eşi Tayyar Öz'e yaptığı beşinci çocuk konulu şakalar ve bu konuyla ilgili çektiği videolar ile gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz günlerde ise Yağmur Çevik'e takipçisi tarafından gönderilen videoda Özlem Öz'ün takipçileri için hamilelik duyurusu yapmayı planladığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Yağmur Çevik'e takipçisi tarafından gönderilen videoda Özlem Öz'ün takipçileri için hamilelik duyurusu yapmayı planladığı iddia edilmişti.

Detaylarına bu yazımızda değinmiştik👇

Özlem Öz, hesabından paylaştığı yeni videoda eşiyle 'dinliyoruz ama yargılamıyoruz' isimli viral oyunu oynadı. Bu oyunu oynarken beşinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

Özlem Öz, hesabından paylaştığı yeni videoda eşiyle 'dinliyoruz ama yargılamıyoruz' isimli viral oyunu oynadı. Bu oyunu oynarken beşinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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