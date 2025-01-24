Geçtiğimiz Günlerde Beşinci Çocuğuna Hamile Olduğu İddia Edilen Özlem Öz Müjdeli Haberi Takipçilerine Duyurdu
Geçtiğimiz Günlerde Beşinci Çocuğuna Hamile Olduğu İddia Edilen Özlem Öz Müjdeli Haberi Takipçilerine Duyurdu
Geride bıraktığımız 2024 senesinin yaz aylarında dördüncü çocuğunu kucağına alan Özlem Öz, sonraki zamanlarda eşi Tayyar Öz'ü beşinci çocuk konusunda birçok kez kandırmış, yaptığı şakalarla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiayı Yağmur Çevik paylaşmış, ve Özlem Öz'ün gerçekten beşinci çocuğuna hamile olabileceği konuşulmaya başlanmıştı. Öz, paylaştığı bir videoyla müjdeli haberi takipçilerine verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında geçtiğimiz sene suç işlemek için örgüt kurma ve resmi evrakta sahtecilik gibi beş ayrı suçtan soruşturma açılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O dönem mal varlıklarına el konulan çift, dördüncü bebeklerini beklediklerini duyurmuş ve bu konuyla gündeme gelmişti.
Son zamanlarda ise Özlem Öz, eşi Tayyar Öz'e yaptığı beşinci çocuk konulu şakalar ve bu konuyla ilgili çektiği videolar ile gündeme geliyordu.
Geçtiğimiz günlerde ise Yağmur Çevik'e takipçisi tarafından gönderilen videoda Özlem Öz'ün takipçileri için hamilelik duyurusu yapmayı planladığı iddia edilmişti.
Özlem Öz, hesabından paylaştığı yeni videoda eşiyle 'dinliyoruz ama yargılamıyoruz' isimli viral oyunu oynadı. Bu oyunu oynarken beşinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o paylaşım👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın