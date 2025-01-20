Şaka Gerçek mi Oldu? Özlem Öz'ün Takipçisinin İfşaladığı Video 'Hamilelik' Duyurusu muydu?
Şaka Gerçek mi Oldu? Özlem Öz'ün Takipçisinin İfşaladığı Video 'Hamilelik' Duyurusu muydu?
2024 yılının yaz başlangıcında dördüncü kez anne olan Özlem Öz, o zamandan bu zamana defalarca kez eşini beşinci çocuk için kandırdı. Ardı arkası kesilmeyen şakalardan sonra ortaya ilginç bir iddia ortaya atıldı. Yağmur Çevik'e bir takipçisi Özlem Öz'ün eşi Tayyar Öz ile çektiği bir videoyu gönderdi ve bu videonun hamilelik duyurusu videosu olduğunu belirtti. Ne dersiniz, gerçekten beşinci bebek geliyor olabilir mi?
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Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında geçtiğimiz yıl suç işlemek için örgüt kurma, suç işemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi evrakta sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek gibi beş ayrı suçtan soruşturma açılmıştı.
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Mal varlıklarına el konmasından sonra kısa bir süre MASAK korkusu yaşayan çift, tam da bu suçlamalarla gündemdeyken dördüncü bebeklerini duyurmuşlardı.
Oğulları Emir Ege'yi kucaklarına almalarının ardından Özlem Öz eşi Tayyar Öz'e beşinci çocuk şakası yapmış ve zaman zaman da yine hamileymiş gibi gündeme gelmişti.
Bu şakaların ardından bu kez de bir takipçisinin gönderdiği video ve iddialarla gündeme geldi.
Yağmur Çevik'e takipçisi tarafından gönderilen videoda Özlem Öz'ün takipçileri için hamilelik duyurusu yapmayı planladığı iddia edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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