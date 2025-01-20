Şaka Gerçek mi Oldu? Özlem Öz'ün Takipçisinin İfşaladığı Video 'Hamilelik' Duyurusu muydu?

2024 yılının yaz başlangıcında dördüncü kez anne olan Özlem Öz, o zamandan bu zamana defalarca kez eşini beşinci çocuk için kandırdı. Ardı arkası kesilmeyen şakalardan sonra ortaya ilginç bir iddia ortaya atıldı. Yağmur Çevik'e bir takipçisi Özlem Öz'ün eşi Tayyar Öz ile çektiği bir videoyu gönderdi ve bu videonun hamilelik duyurusu videosu olduğunu belirtti. Ne dersiniz, gerçekten beşinci bebek geliyor olabilir mi?