Yine Estetik Kabusu! Ünlü Fenomen Asli Fernández Ameliyat Masasında Hayatını Kaybetti
Yine Estetik Kabusu! Ünlü Fenomen Asli Fernández Ameliyat Masasında Hayatını Kaybetti
Sosyal medya fenomeni Asli Fernández geçirdiği estetik operasyon sırasında hayatını kaybetti. Tırnak tasarımlarıyla tanınan ve iki çocuk annesi olan Fernández, “annelik sonrası güzellik operasyonu” için Monterrey’e gitmişti. Eşi Christian Carreón acı haber sonrası herkesten saygı istedi. Ölüm sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
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Geçtiğimiz haftalarda Gelin Evi programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'dan sevenlerini üzen bir haber gelmişti. Karın germe ve meme küçültme ameliyatı geçiren genç fenomen ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti.
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Özkan’ın ölümünün etkileri henüz tazeyken bir fenomenden daha acı haber geldi. Sosyal medyada tırnak tasarımları ve güzellik önerileriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan 30 yaşındaki Asli Fernández karın germe, liposuction ve göğüs dikleştirme işlemlerini kapsayan “annelik sonrası güzellik operasyonu” için Tijuana’dan Monterrey’e gitmişti.
Ancak operasyon sırasında yaşanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Eşi Christian Carreón 7 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Çok sevilen ve takdir edilen biriydin sevgilim. Bugün dolaşan haberlerle ilgili herkesin acımıza saygı göstermesini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yabancı basında çıkan haberlere göre Fernández’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Uzmanlar bu tür operasyonlarda iyileşme sürecinin 2-4 hafta arasında değişebileceğini ancak tam iyileşmenin 6 ayı bulabileceğini belirtiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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