Asli Fernández Kimdir? Ünlü Fenomen Neden Hayatını Kaybetti?

Asli Fernández, sosyal medyada tırnak tasarımları ve güzellik paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış bir sosyal medya fenomenidir. Binlerce takipçisi olan ve güzellik sektöründe faaliyet gösteren Fernández, kendi tırnak tasarım kliniğini işletiyordu.

Tırnak bakımı ve tasarımlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni, aynı zamanda Mexicali ve Tijuana gibi bölgelerde düzenlemeyi planladığı tırnak tasarım kurslarıyla da tanınıyordu.

2025 yılının başında yaptığı paylaşımlarda, yeni yıla dair yüksek hedeflerinden ve projelerinden bahseden ve sosyal medya hesaplarında takipçilerine motivasyon dolu mesajlar veren Asli Fernández, yaşadığı talihsiz bir olay sonucu 20 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti.