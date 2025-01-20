Asli Fernández Kimdir? Ünlü Fenomen Neden Hayatını Kaybetti?
Asli Fernández Kimdir? Ünlü Fenomen Neden Hayatını Kaybetti?
Sosyal medyada tırnak tasarımları ve güzellik paylaşımlarıyla tanınan fenomen Asli Fernández, geçirdiği estetik operasyon sırasında hayatını kaybetti. İki çocuk annesi ve 30 yaşında olan Fernández’in ölüm haberi sosyal medyada ses getirirken birçok kişi Asli Fernández’in ölüm sebebini ve hayatını araştırmaya başladı.
Peki, Asli Fernández kimdir, neden öldü?
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Asli Fernández Kimdir?
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Sosyal medya hesabında yaptığı güzellik paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Asli Fernández'den sevenlerini üzen haber geldi. Ünlü fenomenin 20 Ocak Pazartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.
Asli Fernández Neden Öldü?
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