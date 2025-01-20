Rap Camiasının Yükselen İsmi BLOK3, Aşka Dair Açıklamalarıyla Gönülleri Fethetti

Rap dünyasında Hakan Aydın adıyla bilinen ve BLOK3 ismiyle müzik listelerini kasıp kavuran başarılı sanatçı, bu kez aşka dair sözleriyle gündeme oturdu. Son albümü OBSESIF ile uzun süre zirveden inmeyen BLOK3, Melis İşiten’in YouTube programı Zaten Şov'a konuk oldu. Programın kısa bir kesiti, @turkcerapfy simli sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü.