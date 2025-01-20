onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Herkesin İçinde Azarlıyor Gibiydi: Burak Özçivit'ten Kameralara Yansıyan Tuhaf Gerginlik Hakkında Açıklama!

Herkesin İçinde Azarlıyor Gibiydi: Burak Özçivit'ten Kameralara Yansıyan Tuhaf Gerginlik Hakkında Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.01.2025 - 13:59

18 Ocak gecesi Suudi Arabistan'ın başkentinde düzenlenen Riyad'daki Joy Awards törenine katılan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit birçok farklı detayla tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Bu detaylardan biri de kameralara yansıyan ve kavga ediyorlar gibi gözüken anlardı. Fahriye Evcen, 'kavga ettiler' iddialarının dolaştığını gördüğü an hızlı bir hamlede bulunarak 'iyiyiz' mesajı veren bir poz paylaşmıştı. 

Burak Özçivit de geçtiğimiz saatlerde konuyla ilgili Magazin Burada muhabirlerine konuştu. Eşini azarlıyormuş gibi gözüken görüntüler sorulan Özçivit, duruma açıklık getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seneler önce beraber rol aldıkları Çalıkuşu setinde aşık olan, takvim 2017 yılını gösterdiğinde de "sonsuza dek evet" diyerek evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit magazinde sık sık gündeme gelen çiftlerimizden!

Seneler önce beraber rol aldıkları Çalıkuşu setinde aşık olan, takvim 2017 yılını gösterdiğinde de "sonsuza dek evet" diyerek evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit magazinde sık sık gündeme gelen çiftlerimizden!

Geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen en prestijli ödül törenlerinden birinde, Joy Awards'da boy gösterip tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmışlardı hatırlarsanız.

Geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen en prestijli ödül törenlerinden birinde, Joy Awards'da boy gösterip tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmışlardı hatırlarsanız.

Hatta ikilinin İngilizce konuştuğu anlar sosyal medyada gündem olmuş, o görüntülere resmen yorum yağmıştı. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

O geceyle ilgili gündem olan bir başka detay ise çiftin kameralara yansıyan gergin görüntüsü olmuştu. Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'i herkesin içinde azarlıyor gibi gözüktüğü anlara dair bir açıklama yapılmamıştı fakat "iyiyiz" mesajı veren aşk pozu da gecikmemişti.

O geceyle ilgili gündem olan bir başka detay ise çiftin kameralara yansıyan gergin görüntüsü olmuştu. Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'i herkesin içinde azarlıyor gibi gözüktüğü anlara dair bir açıklama yapılmamıştı fakat "iyiyiz" mesajı veren aşk pozu da gecikmemişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda Fahriye Evcen'in hikayesini yeterli bulmayan Burak Özçivit, Magazin Burada'ya konuştu.

Geçtiğimiz dakikalarda Fahriye Evcen'in hikayesini yeterli bulmayan Burak Özçivit, Magazin Burada'ya konuştu.

Özçivit, çıkan haberlerle ilgili “Orada beni sinirlendiren başka bir şeydi. Onun tartışmasını yapıyorduk Fahriye ile. Yoksa eşimle neden tartışalım ki?” dedi.

Özçivit, çıkan haberlerle ilgili “Orada beni sinirlendiren başka bir şeydi. Onun tartışmasını yapıyorduk Fahriye ile. Yoksa eşimle neden tartışalım ki?” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın