Herkesin İçinde Azarlıyor Gibiydi: Burak Özçivit'ten Kameralara Yansıyan Tuhaf Gerginlik Hakkında Açıklama!

18 Ocak gecesi Suudi Arabistan'ın başkentinde düzenlenen Riyad'daki Joy Awards törenine katılan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit birçok farklı detayla tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Bu detaylardan biri de kameralara yansıyan ve kavga ediyorlar gibi gözüken anlardı. Fahriye Evcen, 'kavga ettiler' iddialarının dolaştığını gördüğü an hızlı bir hamlede bulunarak 'iyiyiz' mesajı veren bir poz paylaşmıştı.

Burak Özçivit de geçtiğimiz saatlerde konuyla ilgili Magazin Burada muhabirlerine konuştu. Eşini azarlıyormuş gibi gözüken görüntüler sorulan Özçivit, duruma açıklık getirdi.