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8 Senelik İlişkisi Olan Genç Kız, Sizi Gerçekten Seven Birinin Yapmayacağı Hareketleri Sıraladı

8 Senelik İlişkisi Olan Genç Kız, Sizi Gerçekten Seven Birinin Yapmayacağı Hareketleri Sıraladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.01.2025 - 23:38

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8 senelik ilişkisinden edindiği tecrübelerle hemcinslerine tavsiyelerde bulunan genç kız, sosyal medyada gündem oldu. Sizi seven birinin asla yapmayacağı hareketleri sıraladı. @tbuketn isimli sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından ilgiyle karşılanırken, ilişkilere dair önerileri pek çok kişi tarafından desteklendi.

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İlişkilerdeki yanlış davranışlara dikkat çeken genç kız, erkek arkadaşınızın en yakın kız arkadaşı olmaması gerektiğini, çünkü hayatındaki en önemli kız arkadaşının artık siz olduğunu belirterek hemcinslerine tavsiyelerde bulundu.

İlişkilerdeki yanlış davranışlara dikkat çeken genç kız, erkek arkadaşınızın en yakın kız arkadaşı olmaması gerektiğini, çünkü hayatındaki en önemli kız arkadaşının artık siz olduğunu belirterek hemcinslerine tavsiyelerde bulundu.

Ayrıca, erkek arkadaşların kız arkadaşlarıyla partnerlerini kıyaslamamaları gerektiğini ve bir plan yapılacaksa önceliğin partnerde olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, erkek arkadaşların kız arkadaşlarıyla partnerlerini kıyaslamamaları gerektiğini ve bir plan yapılacaksa önceliğin partnerde olması gerektiğini vurguladı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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