8 Senelik İlişkisi Olan Genç Kız, Sizi Gerçekten Seven Birinin Yapmayacağı Hareketleri Sıraladı

8 senelik ilişkisinden edindiği tecrübelerle hemcinslerine tavsiyelerde bulunan genç kız, sosyal medyada gündem oldu. Sizi seven birinin asla yapmayacağı hareketleri sıraladı. @tbuketn isimli sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından ilgiyle karşılanırken, ilişkilere dair önerileri pek çok kişi tarafından desteklendi.