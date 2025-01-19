8 Senelik İlişkisi Olan Genç Kız, Sizi Gerçekten Seven Birinin Yapmayacağı Hareketleri Sıraladı

8 senelik ilişkisinden edindiği tecrübelerle hemcinslerine tavsiyelerde bulunan genç kız, sosyal medyada gündem oldu. Sizi seven birinin asla yapmayacağı hareketleri sıraladı. @tbuketn isimli sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından ilgiyle karşılanırken, ilişkilere dair önerileri pek çok kişi tarafından desteklendi.
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İlişkilerdeki yanlış davranışlara dikkat çeken genç kız, erkek arkadaşınızın en yakın kız arkadaşı olmaması gerektiğini, çünkü hayatındaki en önemli kız arkadaşının artık siz olduğunu belirterek hemcinslerine tavsiyelerde bulundu.
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Ayrıca, erkek arkadaşların kız arkadaşlarıyla partnerlerini kıyaslamamaları gerektiğini ve bir plan yapılacaksa önceliğin partnerde olması gerektiğini vurguladı.
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