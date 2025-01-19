Nerede O Eski Sürpriz Yumurtalar... Yeni Nesil Çocukların Büyümüş de Küçülmüş Halleri Gözler Önüne Serildi

Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, çocuklar hayatla çok erken yaşta tanışmaya başladı. Özellikle kız çocukları, makyaj malzemeleri, takma tırnaklar ve yetişkin kıyafetleri gibi ürünlerle sosyal medya sayesinde tanışırken, bu durum giderek daha fazla tartışma konusu haline geliyor. Bu konuyu duygusal bir video ile ele alan @mynameisjessb isimli sosyal medya kullanıcısı, hazırladığı paylaşımıyla kısa sürede viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoda, 2000'lerde bir çocuğun sürpriz yumurtayla mutlu olduğu sahneleri hatırlatan kullanıcı, 2025'e geldiğimizde çocukların çocukluklarını kaybettiğini gözler önüne serdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Binlerce kişi videoyu beğenerek desteklerken, yorumlarda çocukluk yıllarına duyulan özlem ve modern yaşamın getirdiği değişimlere yönelik eleştiriler öne çıktı.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın