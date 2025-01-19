Nerede O Eski Sürpriz Yumurtalar... Yeni Nesil Çocukların Büyümüş de Küçülmüş Halleri Gözler Önüne Serildi

Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, çocuklar hayatla çok erken yaşta tanışmaya başladı. Özellikle kız çocukları, makyaj malzemeleri, takma tırnaklar ve yetişkin kıyafetleri gibi ürünlerle sosyal medya sayesinde tanışırken, bu durum giderek daha fazla tartışma konusu haline geliyor. Bu konuyu duygusal bir video ile ele alan @mynameisjessb isimli sosyal medya kullanıcısı, hazırladığı paylaşımıyla kısa sürede viral oldu.