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Nerede O Eski Sürpriz Yumurtalar... Yeni Nesil Çocukların Büyümüş de Küçülmüş Halleri Gözler Önüne Serildi

Nerede O Eski Sürpriz Yumurtalar... Yeni Nesil Çocukların Büyümüş de Küçülmüş Halleri Gözler Önüne Serildi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.01.2025 - 22:42

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Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, çocuklar hayatla çok erken yaşta tanışmaya başladı. Özellikle kız çocukları, makyaj malzemeleri, takma tırnaklar ve yetişkin kıyafetleri gibi ürünlerle sosyal medya sayesinde tanışırken, bu durum giderek daha fazla tartışma konusu haline geliyor. Bu konuyu duygusal bir video ile ele alan @mynameisjessb isimli sosyal medya kullanıcısı, hazırladığı paylaşımıyla kısa sürede viral oldu.

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Videoda, 2000'lerde bir çocuğun sürpriz yumurtayla mutlu olduğu sahneleri hatırlatan kullanıcı, 2025'e geldiğimizde çocukların çocukluklarını kaybettiğini gözler önüne serdi.

Videoda, 2000'lerde bir çocuğun sürpriz yumurtayla mutlu olduğu sahneleri hatırlatan kullanıcı, 2025'e geldiğimizde çocukların çocukluklarını kaybettiğini gözler önüne serdi.

Binlerce kişi videoyu beğenerek desteklerken, yorumlarda çocukluk yıllarına duyulan özlem ve modern yaşamın getirdiği değişimlere yönelik eleştiriler öne çıktı.

Binlerce kişi videoyu beğenerek desteklerken, yorumlarda çocukluk yıllarına duyulan özlem ve modern yaşamın getirdiği değişimlere yönelik eleştiriler öne çıktı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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