Sağlık Çalışanlarının Esprili 'Hayırlı Cumalar' Mesajı Günümüze Renk Kattı

Her cuma sosyal medyada sıkça karşılaştığımız 'Hayırlı Cumalar' mesajlarına bu kez sağlık çalışanları da katıldı. Paylaşımlarıyla dikkat çeken sağlık çalışanlarının esprili mesajları, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilerek viral oldu. Pozitif enerjileriyle güne renk katan bu mesajlar, sağlık çalışanlarının zor şartlar altında bile moral ve motivasyonlarını koruduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.