Sağlık Çalışanlarının Esprili 'Hayırlı Cumalar' Mesajı Günümüze Renk Kattı

Her cuma sosyal medyada sıkça karşılaştığımız 'Hayırlı Cumalar' mesajlarına bu kez sağlık çalışanları da katıldı. Paylaşımlarıyla dikkat çeken sağlık çalışanlarının esprili mesajları, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilerek viral oldu. Pozitif enerjileriyle güne renk katan bu mesajlar, sağlık çalışanlarının zor şartlar altında bile moral ve motivasyonlarını koruduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
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“Yol ne kadar imkânsız olsa da biz hep ulaştık. Hayırlı Cumalar.” ve “Kalbi durana çözümümüz var ama, kalbi olmayana selamımız bile yok. Hayırlı Cumalar.” şeklindeki sözleriyle tebessüm ettirdiler.
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Sağlık çalışanlarının bu videosu, güne renk katan paylaşımlardan biri oldu.
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Dümdüz bir güne bu kadar anlam yükleyip ne hayır bekliyorlar anlamıyorum