Kutlama Gibi Kutlama! Sınavı Geçen Öğrenciler Konyaaltı Sahili’nde Pide Dağıttı

Üniversite öğrencileri için bazı sınavlar adeta bir kabusa dönüşebilir. Zorlu derslerden geçmek bazen yıllar sürebilirken, bu mücadeleyi başarıyla tamamlayan öğrenciler, sınavı geçmenin mutluluğunu farklı şekillerde kutluyor. Antalya’da yaşayan iki öğrenci, yıllardır korkulu rüyaları olan bir sınavı geçmeyi başardıktan sonra mutluluklarını çevredekilerle paylaşmaya karar verdi.
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Konyaaltı Sahili’ne gelen öğrenciler, yanlarında getirdikleri pideleri sahildeki insanlara ikram ederek hem kutlama yaptı hem de yüzlerde tebessüm bıraktı.
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İki gencin bu jesti, çevredekiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, sosyal medyada da ilgi gördü.
İşte o anlar 👇📹
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