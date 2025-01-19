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Kutlama Gibi Kutlama! Sınavı Geçen Öğrenciler Konyaaltı Sahili’nde Pide Dağıttı

Kutlama Gibi Kutlama! Sınavı Geçen Öğrenciler Konyaaltı Sahili’nde Pide Dağıttı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.01.2025 - 17:17

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Üniversite öğrencileri için bazı sınavlar adeta bir kabusa dönüşebilir. Zorlu derslerden geçmek bazen yıllar sürebilirken, bu mücadeleyi başarıyla tamamlayan öğrenciler, sınavı geçmenin mutluluğunu farklı şekillerde kutluyor. Antalya’da yaşayan iki öğrenci, yıllardır korkulu rüyaları olan bir sınavı geçmeyi başardıktan sonra mutluluklarını çevredekilerle paylaşmaya karar verdi.

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Konyaaltı Sahili’ne gelen öğrenciler, yanlarında getirdikleri pideleri sahildeki insanlara ikram ederek hem kutlama yaptı hem de yüzlerde tebessüm bıraktı.

Konyaaltı Sahili’ne gelen öğrenciler, yanlarında getirdikleri pideleri sahildeki insanlara ikram ederek hem kutlama yaptı hem de yüzlerde tebessüm bıraktı.

İki gencin bu jesti, çevredekiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, sosyal medyada da ilgi gördü.

İki gencin bu jesti, çevredekiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, sosyal medyada da ilgi gördü.

İşte o anlar 👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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