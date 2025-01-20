Bir Kira Polemiği Daha: Her Şeyi Ortaya Döken Ev Sahibinden Pelin Karahan Hakkında Canlı Yayında Şok İddialar!
Bir Kira Polemiği Daha: Her Şeyi Ortaya Döken Ev Sahibinden Pelin Karahan Hakkında Canlı Yayında Şok İddialar!
En son Kirli Sepeti dizisinde izlediğimiz, uzunca bir süredir dünya tatlısı çekirdek ailesiyle gündeme gelen Pelin Karahan, bu sefer bir kira polemiği haberiyle dikkat çekti.
Pelin Karahan'ın annesi için tuttuğu evin sahibi olduğunu iddia eden ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına canlı yayında bağlanan Batuhan bey, Pelin Karahan'ın kendisini aylardır mağdur ettiğini söyledi.
Gelin, neler yaşanmış beraber bakalım...
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Kavak Yelleri'nin Aslı'sı, Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah'ı güzel oyuncu Pelin Karahan, 2014'te Bedri Güntay ile yaptığı evliliğin ardından kabuğuna çekilmiş, kendisini ailesine vermişti biliyorsunuz.
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Uzun süredir projeler okuduğunu belirten Pelin Karahan'ı en son birkaç ay önce Kirli Sepeti'nde izlemiştik.
Geçtiğimiz saatlerde Pelin Karahan hakkında şaşırtan iddialar ortaya atıldı. Bugüne dek pek çok ünlü kiracı-ev sahibi polemiğine şahitlik ettik fakat bu seferki beklemediğimizden yerden geldi!
Mağdur edildiğini iddia eden Pelin Karahan'ın ev sahibi Kanal D ekranlarındaki Neler Oluyor Hayatta programına canlı yayında bağlandı.
Pelin Karahan'ın annesine İstanbul Beykoz'daki evini tuttuğunu söyleyen ev sahibi Batuhan bey, iki senelik kontrat imzalandığı fakat sonradan Pelin Karahan ve annesinin kontratı reddettiğini, beş aydır da kira alamadığını iddia etti.
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Pelin Karahan'ın 2023'te çıkmak üzere kontrat imzaladığını fakat hala çıkmadığını, 2024 Ekim'den bu yana da kira ödemediklerini vurgulayan ev sahibi yaşadığını iddia ettiği durumu şu sözlerle anlattı;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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