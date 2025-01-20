Çocukların Suçu Ne? Wanda'nın Icardi'ye Kızları Hakkında Çıkarttığı Acımasız Mahkeme Kararı Yürek Burktu!
Çocukların Suçu Ne? Wanda'nın Icardi'ye Kızları Hakkında Çıkarttığı Acımasız Mahkeme Kararı Yürek Burktu!
Aylardır boşanma sürecine ciddi anlamda nasıl ve ne zaman giriş yapacaklarını beklediğimiz Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve Wanda Nara, nihayet yolun sonuna gelmiş durumda.
Birkaç ay önce Wanda'nın radikal kararıyla başlayan sürece birçok çirkin detay ve üçüncü kişi eşlik etmişti hatırlarsanız. Şimdilerde yeni aşkı China Suarez'le keyfi pek yerinde olan Icardi, bu sefer de Wanda Nara'nın mahkemede aldırdığı acımasız karar sebebiyle gündem oldu.
Kızının doğum gününü yalnızca bir sliüetle kutlayabilen Icardi'nin paylaşımı yürek burktu, çocuklarıyla babaları arasına neden böyle bir engel koyulduğu da merak konusu oldu.
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, ilk günden bu yana sadece futboldaki inanılmaz başarısıyla değil ailesiyle de gündeme geliyordu. Toksik ilişkinin kitabını yazan eşi Wanda Nara, birkaç ay önce radikal bir şekilde boşanma kararı aldığında hem şaşırmış hem de hiç şaşıramamıştık.
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Boşanıp boşanmama arasında gidip gelen ikilinin süreci oldukça sancılı geçti. Önce Wanda Icardi'yi kudurtmak için elinden geleni yaptı. Sonra da dayanamayan Icardi kirli çamaşırları ortaya dökmeye başladı.
İhanet iddialarının kol gezdiği hatta doğrulandığı süreçte Icardi de aşkı buldu. Wanda'nın evvelden takıntılı olduğu China Suarez'le aşk yaşamaya başlayan Icardi yılbaşını kızlarıyla geçirdi.
Kızları ve China Suarez'in yakınlığı ve paylaşılan pozların Wanda'yı çıldırtacağını tam da o tatil süresinde anlamıştık.
Geçtiğimiz günlerde mahkeme karşısına çıkan Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın çekişmeli boşanma davası beklendiği üzere çocukları çarptı...
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Wanda Nara'nın mahkemeye Icardi'nin kızlarının fotoğrafını paylaşmaması yönünde bir karar aldırdığı ve Icardi'nin de bu sebeple 10 yaşına giren kızı Francesca’nın doğum gününü siluet şeklinde bir baba kız fotoğrafı ile kutlamak zorunda kaldığı ortaya çıktı...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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