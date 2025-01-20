Çocukların Suçu Ne? Wanda'nın Icardi'ye Kızları Hakkında Çıkarttığı Acımasız Mahkeme Kararı Yürek Burktu!

Aylardır boşanma sürecine ciddi anlamda nasıl ve ne zaman giriş yapacaklarını beklediğimiz Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve Wanda Nara, nihayet yolun sonuna gelmiş durumda.

Birkaç ay önce Wanda'nın radikal kararıyla başlayan sürece birçok çirkin detay ve üçüncü kişi eşlik etmişti hatırlarsanız. Şimdilerde yeni aşkı China Suarez'le keyfi pek yerinde olan Icardi, bu sefer de Wanda Nara'nın mahkemede aldırdığı acımasız karar sebebiyle gündem oldu.

Kızının doğum gününü yalnızca bir sliüetle kutlayabilen Icardi'nin paylaşımı yürek burktu, çocuklarıyla babaları arasına neden böyle bir engel koyulduğu da merak konusu oldu.