Sahnede 'Nasip Değilmiş' Şarkısını Seslendirirken Maziye Dönen Demet Akalın Şarkının Hikayesini Anlattı!
Sahnede 'Nasip Değilmiş' Şarkısını Seslendirirken Maziye Dönen Demet Akalın Şarkının Hikayesini Anlattı!
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Demet Akalın, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen bir isim biliyorsunuz. Geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne alan Akalın, dinleyenleriyle 'Nasip Değilmiş' şarkısının hikayesini paylaştı. Samimi açıklamalarda bulunan Demet Akalın, o zamanlarda bu şarkıyı neden alamadığını ve şarkının neden bir ayrılık şarkısı olduğunu anlattı.
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Türk pop müziğinin kraliçelerinden biri olarak anılan Demet Akalın'ı tanımayanınız yoktur. Kendisi her döneme çıkardığı hit müziklerle damgasını vurmayı başarıyor biliyorsunuz.
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Şarkılarının yanı sıra sık sık yaptığı çarpıcı açıklamalarla da gündeme gelen ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça konuşuluyor.
Geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne alan Demet Akalın, çıktığı yıllarda dillere pelesenk olan ve kalplerimizi param parça eden 'Nasip Değilmiş' şarkısının hikayesini dinleyenleriyle paylaştı.
Sözleri Günay Çoban'a ait olan bu şarkıyı Özcan Deniz düet olarak seslendiren Akalın, ''Bu şarkıyı okuyan adama aşık olmuştum. Milattan önce şahsımıza yazılmış bir ayrılık şarkısıydı. Param yoktu, alamamıştım. Sevgili Özcan Deniz çok güzel okudu tabii'' ifadelerini kullandı.
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