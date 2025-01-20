Sahnede 'Nasip Değilmiş' Şarkısını Seslendirirken Maziye Dönen Demet Akalın Şarkının Hikayesini Anlattı!

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Demet Akalın, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen bir isim biliyorsunuz. Geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne alan Akalın, dinleyenleriyle 'Nasip Değilmiş' şarkısının hikayesini paylaştı. Samimi açıklamalarda bulunan Demet Akalın, o zamanlarda bu şarkıyı neden alamadığını ve şarkının neden bir ayrılık şarkısı olduğunu anlattı.