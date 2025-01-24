Athena Grubunun Solisti Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken Boşandı!

'Athena' isimli müzik grubunun solisti ve 'O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden biri olan Gökhan Özoğuz, on üç yıldır evli olduğu ve üç kızının annesi olan Melis Ülken ile yollarını ayırdı. İkili evlilik hayatlarını gözlerden oldukça uzakta yaşıyordu.

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