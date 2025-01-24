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Athena Grubunun Solisti Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken Boşandı!

Athena Grubunun Solisti Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken Boşandı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 21:08

'Athena' isimli müzik grubunun solisti ve 'O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden biri olan Gökhan Özoğuz, on üç yıldır evli olduğu ve üç kızının annesi olan Melis Ülken ile yollarını ayırdı. İkili evlilik hayatlarını gözlerden oldukça uzakta yaşıyordu.

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'Kafama Göre' ve 'Arsız Gönül' şarkılarıyla gönüllerde taht kuran müzik grubu Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'u illaki tanıyorsunuzdur.

'Kafama Göre' ve 'Arsız Gönül' şarkılarıyla gönüllerde taht kuran müzik grubu Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'u illaki tanıyorsunuzdur.

Kırk sekiz yaşındaki şarkıcı, 'O Ses Türkiye'de jürlik yaparken programda kendine has yansıttığı giyim stili ve konuşma tarzıyla dillere düşse de neşeli ve samimi tavırlarıyla tanınmış ve oldukça sevilmişti.

Kırk sekiz yaşındaki şarkıcı, 'O Ses Türkiye'de jürlik yaparken programda kendine has yansıttığı giyim stili ve konuşma tarzıyla dillere düşse de neşeli ve samimi tavırlarıyla tanınmış ve oldukça sevilmişti.

Kendisi 2008 yılında Melis Ülken ile dünyaevine girmişti. O günden bu yana Özoğuz, aşk hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşıyordu. Bizler de onları magazin gündeminde hiç göremiyorduk.

Kendisi 2008 yılında Melis Ülken ile dünyaevine girmişti. O günden bu yana Özoğuz, aşk hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşıyordu. Bizler de onları magazin gündeminde hiç göremiyorduk.

Evliliklerinden Leyla, Ayşe ve Ali ismini verdikleri üç çocukları olan ikiliden üzen bir haber bugün geldi.

Evliliklerinden Leyla, Ayşe ve Ali ismini verdikleri üç çocukları olan ikiliden üzen bir haber bugün geldi.

Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken, on yedi yıllık birlikteliklerini sonlandırarak boşandı.

Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken, on yedi yıllık birlikteliklerini sonlandırarak boşandı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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