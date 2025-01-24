Beyin Kanaması Geçirdiği İddia Edilmişti: Onur Akay, Banu Alkan'ın Sağlık Durumuna İlişkin Açıklamada Bulundu
Beyin Kanaması Geçirdiği İddia Edilmişti: Onur Akay, Banu Alkan'ın Sağlık Durumuna İlişkin Açıklamada Bulundu
'Afrodit' olarak tanıdığımız Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncusu Banu Alkan'ın geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Kendisinin yakın arkadaşı ve magazin yazarı Onur Akay, Alkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunurken beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanladı.
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Banu Alkan, namıdiğer Afrodit, Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vurmuş değerli oyuncularımızdan. Kendisi günümüzde de katıldığı programlarla ve yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.
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Ne yazık ki geçtiğimiz gün değerli oyuncudan üzücü bir haber gelmişti. Alkan'ın beyin kanaması geçirip apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.
Kendisine yakın isimlerden olan köşe yazarı Onur Akay, Afrodit'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Beyin kanaması geçirdiği yönündeki iddiaları yalanlandı. Yüksek tansiyon ve şekerden dolayı hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Akay, ''Evet, hastaneye kaldırıldığı doğru. Banu abla ile dün telefonda konuştum. Şu an çok şükür sağlık durumu çok iyi ama iki gün hastanede tedavi gördü. Yüksek tansiyon ve yüksek şekerden dolayı fenalaştı. İnatçı olan tansiyonu doktorlar da kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda şeker hastası olduğu için yüksek şeker de olunca büyük bir tehlike atlattı. Doktorlar uçağa binmesini yasakladı.'' ifadelerini kullandı.
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