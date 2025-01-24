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Okan Bayülgen Yangın Faciasından Sonra İptal Olan Etkinliklerin Yanında Devam Eden Dizi ve Maçlara İsyan Etti

Okan Bayülgen Yangın Faciasından Sonra İptal Olan Etkinliklerin Yanında Devam Eden Dizi ve Maçlara İsyan Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.01.2025 - 14:51

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezinde 21 Ocak günü başlayan yangın 78 canı hayattan kopardı. Faciaya dönüşen olaydan görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Tepkiler çığ gibi büyürken ünlü isimler de üzüntülerini dile getirmiş ve diziler bir bir yeni bölüm yayınlamayacaklarını duyurmuştu. Okan Bayülgen buna rağmen iptal olmayan dizi ve maçlara isyan etti! Ünlü isim tiyatro oyunları ve konserlerin iptalinin yanı sıra devam eden televizyon şovlarına tepki gösterdi.

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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketi 78 vatandaşımızı hayattan koparırken Türkiye yasa boğuldu.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketi 78 vatandaşımızı hayattan koparırken Türkiye yasa boğuldu.

Yangın sonrası yas ilan edilmesinin ardından dizi ve programların yeni bölümleri teker teker iptal olmuş, Sandık Kokusu, Şakir Paşa Ailesi, Sahipsizler gibi diziler yeni bölüm yayınlamama kararı almıştı.

Yangın sonrası yas ilan edilmesinin ardından dizi ve programların yeni bölümleri teker teker iptal olmuş, Sandık Kokusu, Şakir Paşa Ailesi, Sahipsizler gibi diziler yeni bölüm yayınlamama kararı almıştı.

Yangın faciasıyla ilgili muhabirlerle konuşan Okan Bayülgen "Ülkemiz hep zor şartlar içinde, hep felaketlerle, ölümlerle, acılarla sarsılıyoruz. Biz de her seferinde iptal ediyoruz. Halbuki sevinçte bir araya geldiğimiz gibi kederde de bir araya gelebilsek, hep beraber olabilsek..." dedi.

Yangın faciasıyla ilgili muhabirlerle konuşan Okan Bayülgen "Ülkemiz hep zor şartlar içinde, hep felaketlerle, ölümlerle, acılarla sarsılıyoruz. Biz de her seferinde iptal ediyoruz. Halbuki sevinçte bir araya geldiğimiz gibi kederde de bir araya gelebilsek, hep beraber olabilsek..." dedi.

Ünlü isimler konser ve etkinliklerini bir bir iptal ederken devam eden dizilere değinen Bayülgen "Neden konserler durur, diziler devam eder? Ya da neden tiyatro oyunları durur, maçlar oynanmaya devam eder? Bunu anlayabilmiş değilim." şeklinde konuştu.

Ünlü isimler konser ve etkinliklerini bir bir iptal ederken devam eden dizilere değinen Bayülgen "Neden konserler durur, diziler devam eder? Ya da neden tiyatro oyunları durur, maçlar oynanmaya devam eder? Bunu anlayabilmiş değilim." şeklinde konuştu.

O anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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