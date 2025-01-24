Okan Bayülgen Yangın Faciasından Sonra İptal Olan Etkinliklerin Yanında Devam Eden Dizi ve Maçlara İsyan Etti

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezinde 21 Ocak günü başlayan yangın 78 canı hayattan kopardı. Faciaya dönüşen olaydan görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Tepkiler çığ gibi büyürken ünlü isimler de üzüntülerini dile getirmiş ve diziler bir bir yeni bölüm yayınlamayacaklarını duyurmuştu. Okan Bayülgen buna rağmen iptal olmayan dizi ve maçlara isyan etti! Ünlü isim tiyatro oyunları ve konserlerin iptalinin yanı sıra devam eden televizyon şovlarına tepki gösterdi.