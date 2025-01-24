Demet Akalın Havaalanında Sıfır Makyaj Haliyle Objektiflere Yakalanınca Fena Panik Oldu

Son zamanlarda gündeme dair attığı tweet'lerle oldukça konuşulan Demet Akalın, yakın zamanda verdiği kilolar ve mide operasyonunun ardından fit görüntüsüyle çok konuşulmuştu. Akalın, Miami tatili dönüşü kameralara yakalandı. Ünlü şarkıcı sıfır makyaj ve rahat kıyafetleriyle görüntülenince panik yapıp görüntü vermek istemedi. Buna ek olarak Reza Zarrab'ın Miami'deki düğününe katıldığı iddialarını da yalanladı.