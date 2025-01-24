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Demet Akalın Havaalanında Sıfır Makyaj Haliyle Objektiflere Yakalanınca Fena Panik Oldu

Demet Akalın Havaalanında Sıfır Makyaj Haliyle Objektiflere Yakalanınca Fena Panik Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 19:51

Son zamanlarda gündeme dair attığı tweet'lerle oldukça konuşulan Demet Akalın, yakın zamanda verdiği kilolar ve mide operasyonunun ardından fit görüntüsüyle çok konuşulmuştu. Akalın, Miami tatili dönüşü kameralara yakalandı. Ünlü şarkıcı sıfır makyaj ve rahat kıyafetleriyle görüntülenince panik yapıp görüntü vermek istemedi. Buna ek olarak Reza Zarrab'ın Miami'deki düğününe katıldığı iddialarını da yalanladı.

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Demet Akalın'ı 'Bebek', 'Afedersin' ve 'Nazar' gibi şarkılarıyla tanıyoruz. Kendisi Türk pop müziğinin en çok dinlenen isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz.

Demet Akalın'ı 'Bebek', 'Afedersin' ve 'Nazar' gibi şarkılarıyla tanıyoruz. Kendisi Türk pop müziğinin en çok dinlenen isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz.

Okan Kurt ile yıllardır mutlu bir ilişkisi olan Akalın, zaman zaman sosyal medyasında biricik kızı Hira'lı ve Okan Kurt'lu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Okan Kurt ile yıllardır mutlu bir ilişkisi olan Akalın, zaman zaman sosyal medyasında biricik kızı Hira'lı ve Okan Kurt'lu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Kendisi son dönemlerde ise yaptırdığı mide operasyonun ardından fit bir görünüme sahip olmasıyla gündeme gelmişti.

Kendisi son dönemlerde ise yaptırdığı mide operasyonun ardından fit bir görünüme sahip olmasıyla gündeme gelmişti.

Tüm bunların yanı sıra sert çıkışları ve dobra açıklamalarıyla da tanıdığımız ünlü şarkıc attığı tweet'lerle sık sık X platformunun tozunu dumana katıyor adeta, mutlaka denk gelmişsinizdir!

Tüm bunların yanı sıra sert çıkışları ve dobra açıklamalarıyla da tanıdığımız ünlü şarkıc attığı tweet'lerle sık sık X platformunun tozunu dumana katıyor adeta, mutlaka denk gelmişsinizdir!

Yangının ardından attığı bu tweet ile dikkatleri üzerine çekmişti👇

Miami tatilini noktalayıp İstanbul'a dönen Demet Akalın; filtresiz, makyajsız ve en doğal haliyle objektiflere yakalandı.👇

Miami tatilini noktalayıp İstanbul'a dönen Demet Akalın; filtresiz, makyajsız ve en doğal haliyle objektiflere yakalandı.👇
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Bu haliyle görüntü vermek istemeyen Akalın, panikleyip “Aman aman, hayır çekmeyin. Saçım başım dağınık, gözlüğüm bile yok” diyerek hızla oradan uzaklaştı.

Bu haliyle görüntü vermek istemeyen Akalın, panikleyip “Aman aman, hayır çekmeyin. Saçım başım dağınık, gözlüğüm bile yok” diyerek hızla oradan uzaklaştı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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Makyajlı halin çok matah sanki 🧐

bu.se

makyajsız tanınmıyor bile😱

bu.se

makyaj sen nelere kadirsin