Zarafetini Şıklığıyla Süsleyen Prenses Kate Middleton'a Anna Wintour'dan Özel 'Küresel Moda İkonu' Teklifi

Kraliyet ailesinin en gözde isimlerinden biri olan Kate Middleton, ne yazık ki bir süre kanser hastalığıyla mücadele etmişti. Güzel prensesten sevindiren haber geride bıraktığımız aylarda gelmiş, Middleton, kanseri yendiğini açıklayarak tüm dünyayı sevindirmişti.

Zarafeti ve şıklığını bir an olsun elden bırakmayan ve ''Tutumlu Prenses'' olarak eski kıyafetlerini yeniden farklı şekillerde giyen Kate Middleton, tercih ettiği elbiselerle moda dünyasına yön vermeyi başarıyordu. Bu durum moda dünyasının dev ismi Anna Wintour'un gözünden kaçmadı. Vogue dergisinin genel yayın yönetmeni olan Wintour, Prenses'e özel bir teklifte bulundu. Gelin bakalım bu özel teklif neymiş ve Middleton zaman zaman hangi kombinleriyle dikkatleri üzerine çekerken modacılardan tam not almayı başarmış!