Zarafetini Şıklığıyla Süsleyen Prenses Kate Middleton'a Anna Wintour'dan Özel 'Küresel Moda İkonu' Teklifi
Kraliyet ailesinin en gözde isimlerinden biri olan Kate Middleton, ne yazık ki bir süre kanser hastalığıyla mücadele etmişti. Güzel prensesten sevindiren haber geride bıraktığımız aylarda gelmiş, Middleton, kanseri yendiğini açıklayarak tüm dünyayı sevindirmişti.
Zarafeti ve şıklığını bir an olsun elden bırakmayan ve ''Tutumlu Prenses'' olarak eski kıyafetlerini yeniden farklı şekillerde giyen Kate Middleton, tercih ettiği elbiselerle moda dünyasına yön vermeyi başarıyordu. Bu durum moda dünyasının dev ismi Anna Wintour'un gözünden kaçmadı. Vogue dergisinin genel yayın yönetmeni olan Wintour, Prenses'e özel bir teklifte bulundu. Gelin bakalım bu özel teklif neymiş ve Middleton zaman zaman hangi kombinleriyle dikkatleri üzerine çekerken modacılardan tam not almayı başarmış!
İngiltere Kraliyet Ailesi'nin varislerinden Prens William'ın eşi olarak yıllar önce hayatımıza giren Kate Middleton, yakın geçmişte kanser hastalığını yenmiş ve bu sevindirici haberle gündeme gelmişti.
Güzel Prenses, 29 Nisan 2011'de 72 milyon kişinin izlediği Westminster Abbey'de masalsı bir törenle dünyaevine girdi. O gün gelinlik seçimiyle hepimizi büyüleyen Kate Middleton'un kıyafet tercihindeki başarısını daha çok konuşacağımızı o günden anlamıştık!
Galler Prensesi'nin eski sağlığına kavuştuğu haberleri gelince; kendisini de davetlerde görmeye başladık biliyorsunuz. Normal hayatına döndüğü görülen Prenses'e moda dünyasının dev isminden ani bir teklif geldi.
Anna Wintour, Vogue dergisinin genel yayın yönetmeni olarak Galler Prensesi'ne özel bir teklifte bulundu. 'Küresel Moda İkonu' rolü sergilemesi için Kate Middleton'un tüm Vogue kapaklarında yer alması için davette bulundu.
Kombinleriyle şıklığını ve zarafetini harmanlayarak moda dünyasının gönlünü fethetmeyi başaran Kate Middleton'ın tarzını daha rahat anlayabilmeniz için bazı örnekleri sizler için derledik👇
Siyah ve beyazın kusursuz uyumunu başarılı bir şekilde üzerinde taşıyan Middleton, baştan ayağa oldukça zarif görünüyor👇
Yeşil üzerine mavi taş işlemeli takım tercih eden Prenses, gözlerini ön plana çıkararak doğru bir kontrast yakalamayı başarmış👇
İnci küpe tercihiyle Prenses, zarif stilini en risksiz şekilde tamamlıyor👇
Özellikle gündelik kıyafet tercihlerinde nude ve açık renkler tercih etmesi, onun her zaman doğal olandan yana olduğunu bizlere gösteriyor.🌼
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın