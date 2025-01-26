Brezilyalı Model Marlon Teixeira ile Aşkını Doyasıya Yaşayan Şeyma Subaşı Sevgilisiyle Spor Hallerini Paylaştı

Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile çektiği eğlenceli videolarla gündemden düşmüyor biliyorsunuz. Meedo ile ilişkisinin ardından aşka uzun süre ara veren Subaşı, geçtiğimiz yılın sonunda Brezilyalı model sevgilisiyle pozlarını paylaşarak herkesi şaşkına çevirmişti. Yeni aşkıyla adeta yeniden doğan güzel fenomen, spor salonunda da aşk dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerine mutluluğunu göstermeyi ihmal etmedi!