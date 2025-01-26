Brezilyalı Model Marlon Teixeira ile Aşkını Doyasıya Yaşayan Şeyma Subaşı Sevgilisiyle Spor Hallerini Paylaştı
Brezilyalı Model Marlon Teixeira ile Aşkını Doyasıya Yaşayan Şeyma Subaşı Sevgilisiyle Spor Hallerini Paylaştı
Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile çektiği eğlenceli videolarla gündemden düşmüyor biliyorsunuz. Meedo ile ilişkisinin ardından aşka uzun süre ara veren Subaşı, geçtiğimiz yılın sonunda Brezilyalı model sevgilisiyle pozlarını paylaşarak herkesi şaşkına çevirmişti. Yeni aşkıyla adeta yeniden doğan güzel fenomen, spor salonunda da aşk dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerine mutluluğunu göstermeyi ihmal etmedi!
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Şeyma Subaşı, 2017 yılında Acun Ilıcalı ile hayatını birleştirmiş ve o günden bu yana magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Çift, 2018 yılında yollarını ayırmıştı hatırlarsanız.
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Neşeli tavırları ve hayat dolu enerjisiyle yaptığı sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Subaşı, son dönemlerde kızı Melisa ile birlikte çektiği içeriklerle viral oluyor.
Bir süredir iş kadınlığına bürünen Subaşı, kendi cilt bakım markasını kurdu, belki biliyorsunuzdur. Son günlerde bir ayrı ışık saçan Subaşı'nın parıldamasının tek sebebi ise işindeki başarısı değil elbette!
Geçtiğimiz senenin son aylarından bu yana Brezilyalı model Marlon Teixeira ile birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı'nın parıldamasının asıl sebebi yaşadığı dolu dizgin aşk!
Paylaşımlarından anladığımız kadarıyla sevildiğini iliklerine kadar hisseden Subaşı, Marlon Teixeira ile spor yaptıkları anları sosyal medyasında paylaştı.
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Teixeira, pilates topunun üzerinde ayakta durmaya çalışarak eğlenirken, Şeyma ise biricik aşkından motivasyon öpücüğü almayı ihmal etmedi!
İşte o anlar👇
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