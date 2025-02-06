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Yüreğimizdeki Acı Hâlâ Taze: 6 Şubat Deprem Felaketinin İkinci Yıl Dönümünde Ünlülerin Paylaşımları

Yüreğimizdeki Acı Hâlâ Taze: 6 Şubat Deprem Felaketinin İkinci Yıl Dönümünde Ünlülerin Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 11:56 Son Güncelleme: 06.02.2025 - 12:05

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin üzerinden iki yıl geçti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen afet 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuş, milyonlarca insanı derinden sarsmıştı. Türkiye’nin unutmadığı bu acı günün yıl dönümünde ünlü isimler duygularını ve dayanışma mesajlarını paylaştı.

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Türkiye, 6 Şubat 2023’te tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili derinden etkilerken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, yüz binlercesi yaralandı.

Türkiye, 6 Şubat 2023’te tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili derinden etkilerken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, yüz binlercesi yaralandı.

Aradan geçen iki yıla rağmen depremin acısı hala tazeliğini koruyor. Asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde sanat ve medya dünyasından ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Aradan geçen iki yıla rağmen depremin acısı hala tazeliğini koruyor. Asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde sanat ve medya dünyasından ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Yılmaz Erdoğan, Demet Özbağ, Devrim Özkan, Boran Kuzum, Sıla Türkoğlu, Tuba Büyüküstün, Emir Can İğrek gibi pek çok sanatçı depremde hayatını kaybedenleri anarak dayanışma mesajları verdi.

Yılmaz Erdoğan, Demet Özbağ, Devrim Özkan, Boran Kuzum, Sıla Türkoğlu, Tuba Büyüküstün, Emir Can İğrek gibi pek çok sanatçı depremde hayatını kaybedenleri anarak dayanışma mesajları verdi.

Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven

Sibil Çetinkaya

Sibil Çetinkaya
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Melisa Döngel

Melisa Döngel

Gizem Güven

Gizem Güven

Yüsra Geyik

Yüsra Geyik

Devrim Özkan

Devrim Özkan

Derya Uluğ

Derya Uluğ
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Emircan İğrek

Emircan İğrek

Yılmaz Erdoğan

Yılmaz Erdoğan

Demet Akbağ

Demet Akbağ

Doğa Rutkay Kamal

Doğa Rutkay Kamal

Doğukan Güngör

Doğukan Güngör
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Büşra Pekin

Büşra Pekin

Kaan Urgancıoğlu

Kaan Urgancıoğlu

Demet Şener

Demet Şener

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün
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Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu

Bennu Yıldırımlar

Bennu Yıldırımlar

Boran Kuzum

Boran Kuzum

Başak Dizer

Başak Dizer

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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