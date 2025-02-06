Yüreğimizdeki Acı Hâlâ Taze: 6 Şubat Deprem Felaketinin İkinci Yıl Dönümünde Ünlülerin Paylaşımları
Yüreğimizdeki Acı Hâlâ Taze: 6 Şubat Deprem Felaketinin İkinci Yıl Dönümünde Ünlülerin Paylaşımları
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin üzerinden iki yıl geçti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen afet 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuş, milyonlarca insanı derinden sarsmıştı. Türkiye’nin unutmadığı bu acı günün yıl dönümünde ünlü isimler duygularını ve dayanışma mesajlarını paylaştı.
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Türkiye, 6 Şubat 2023’te tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili derinden etkilerken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, yüz binlercesi yaralandı.
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Aradan geçen iki yıla rağmen depremin acısı hala tazeliğini koruyor. Asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde sanat ve medya dünyasından ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu.
Yılmaz Erdoğan, Demet Özbağ, Devrim Özkan, Boran Kuzum, Sıla Türkoğlu, Tuba Büyüküstün, Emir Can İğrek gibi pek çok sanatçı depremde hayatını kaybedenleri anarak dayanışma mesajları verdi.
Cemal Can Canseven
Sibil Çetinkaya
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Melisa Döngel
Gizem Güven
Yüsra Geyik
Devrim Özkan
Derya Uluğ
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Emircan İğrek
Yılmaz Erdoğan
Demet Akbağ
Doğa Rutkay Kamal
Doğukan Güngör
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Büşra Pekin
Kaan Urgancıoğlu
Demet Şener
Berfu Yenenler
Tuba Büyüküstün
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Sıla Türkoğlu
Bennu Yıldırımlar
Boran Kuzum
Başak Dizer
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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