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Hastaneye Kaldırılan Necla Nazır'ın Tekerlekli Sandalyedeki Görüntüleri Endişelendirdi!

Hastaneye Kaldırılan Necla Nazır'ın Tekerlekli Sandalyedeki Görüntüleri Endişelendirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 10:47

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Necla Nazır, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un eski hayat arkadaşı Nazır'ın sağlık sorunları yeniden nüksedince soluğu hastanede aldı. Nazır, tekerlekli sandalyeyle hastaneye giriş yaparken görüntülendi. Cenaze töreninde yaşanan kavga ve Tayfur’un vasiyeti ise gündemi sarsmaya devam ediyor. Ünlü sanatçının mirasının büyük kısmını hayır kurumlarına bağışlaması, ailesinde büyük tartışmalara yol açtı.

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Yeşilçam’ın usta oyuncularından Necla Nazır’dan sevenlerini üzen bir haber geldi. 68 yaşındaki oyuncu, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Necla Nazır’dan sevenlerini üzen bir haber geldi. 68 yaşındaki oyuncu, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu hastane girişinde tekerlekli sandalye üzerinde görüntülendi. Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen Necla Nazır’a doktorlar tarafından gerekli tetkikler yapıldı.

Ünlü oyuncu hastane girişinde tekerlekli sandalye üzerinde görüntülendi. Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen Necla Nazır’a doktorlar tarafından gerekli tetkikler yapıldı.

2 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde yaşanan olaylar ise hala gündemde. Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı arasında yaşanan kavga aile içinde büyük bir krize neden olmuştu.

2 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde yaşanan olaylar ise hala gündemde. Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı arasında yaşanan kavga aile içinde büyük bir krize neden olmuştu.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti de gündemde bomba etkisi yarattı. Ünlü sanatçının Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazlarını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK ve LÖSEV’e bağışladığı açıklandı.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti de gündemde bomba etkisi yarattı. Ünlü sanatçının Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazlarını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK ve LÖSEV’e bağışladığı açıklandı.

Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul Fatih’teki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Yalova Esenköy’deki sekiz villa LÖSEV’e, Bolu Mudurnu’daki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.

Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul Fatih’teki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Yalova Esenköy’deki sekiz villa LÖSEV’e, Bolu Mudurnu’daki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.
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Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocukları, torunları, yeğenleri ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak bırakıldı. Müzik ve telif haklarının ise Nilüfer Turanbayburt’a bırakıldığı belirtildi.

Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocukları, torunları, yeğenleri ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak bırakıldı. Müzik ve telif haklarının ise Nilüfer Turanbayburt’a bırakıldığı belirtildi.

Necla Nazır’ın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişmeler beklenirken, hem cenaze töreninde yaşanan olaylar hem de vasiyet konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Necla Nazır’ın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişmeler beklenirken, hem cenaze töreninde yaşanan olaylar hem de vasiyet konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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