Ferdi Tayfur’un Evlatlıktan Reddettiği Tuğçe Tayfur’un Babasına Attığı Küfürlü Mesajlar Ortaya Çıktı
Ferdi Tayfur’un Evlatlıktan Reddettiği Tuğçe Tayfur’un Babasına Attığı Küfürlü Mesajlar Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
79 yaşındaki hayatını kaybeden arabeskin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un, kızı Tuğçe Tayfur'u evlatlıktan reddettiği ortaya çıkmıştı. Ferdi Tayfur'un uzun yıllardır avukatlığını yapan Hakan Tamgüç, Tuğçe'nin ve eşinin Ferdi Tayfur'a hakaret ettiği mesajları da doğruladı.
İşte ünlü sanatçının avukatının milyonları şoke eden açıklamaları…
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Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü Antalya'da hayata gözlerini kapadı.
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Ferdi Tayfur'un mal varlığı ise herkesi şaşırttı. Ferdi Tayfur'un 80 dairesi, 7 villası ve Marmaris'te adası olduğu iddiası ortaya atıldı.
Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç katıldığı bir televizyon programında; Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe'yi evlatlıktan reddettiğini açıkladı.
Tamgüç, Tuğçe'nin ve eşinin Ferdi Tayfur'a hakaret ettiği mesajları da doğruladı. İşte Ferdi Tayfur'un avukatının açıklamaları; "Şimdi Ferdi abinin gerçek ve açık bir tutumu vardı.
O da kızının kendisini üzdüğü, bir el oğlunu kendisine küfür ettirdiği. Kendisinin de küfür ettiğinden dolayı evlatlıktan red kararı vermişti.
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Bende Tuğçe'nin babasına attığı küfürlü mesajlar var. İçeriğinden söz edemiyorum. Sebebi de şu; Mirasla ilgili konuda daha sonra açıklama yapacağım…"
Bunun üzerine sunucu, "Ben söyleyebilir miyim? 'Doğru' ya da 'Yanlış' diyeceksiniz. 'Ne iğrenç bir babasın sen' yazmış doğru mu?" ifadelerini kullandı. Avukat ise "Doğru" cevabını verdi...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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