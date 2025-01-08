onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ferdi Tayfur’un Evlatlıktan Reddettiği Tuğçe Tayfur’un Babasına Attığı Küfürlü Mesajlar Ortaya Çıktı

Ferdi Tayfur’un Evlatlıktan Reddettiği Tuğçe Tayfur’un Babasına Attığı Küfürlü Mesajlar Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.01.2025 - 08:08

79 yaşındaki hayatını kaybeden arabeskin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un, kızı Tuğçe Tayfur'u evlatlıktan reddettiği ortaya çıkmıştı. Ferdi Tayfur'un uzun yıllardır avukatlığını yapan Hakan Tamgüç, Tuğçe'nin ve eşinin Ferdi Tayfur'a hakaret ettiği mesajları da doğruladı. 

İşte ünlü sanatçının avukatının milyonları şoke eden açıklamaları…

KAYNAK

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü Antalya'da hayata gözlerini kapadı.

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü Antalya'da hayata gözlerini kapadı.

Ferdi Tayfur'un mal varlığı ise herkesi şaşırttı. Ferdi Tayfur'un 80 dairesi, 7 villası ve Marmaris'te adası olduğu iddiası ortaya atıldı.

Ferdi Tayfur'un mal varlığı ise herkesi şaşırttı. Ferdi Tayfur'un 80 dairesi, 7 villası ve Marmaris'te adası olduğu iddiası ortaya atıldı.

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç katıldığı bir televizyon programında; Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe'yi evlatlıktan reddettiğini açıkladı.

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç katıldığı bir televizyon programında; Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe'yi evlatlıktan reddettiğini açıkladı.

Tamgüç, Tuğçe'nin ve eşinin Ferdi Tayfur'a hakaret ettiği mesajları da doğruladı. İşte Ferdi Tayfur'un avukatının açıklamaları; "Şimdi Ferdi abinin gerçek ve açık bir tutumu vardı.

Tamgüç, Tuğçe'nin ve eşinin Ferdi Tayfur'a hakaret ettiği mesajları da doğruladı. İşte Ferdi Tayfur'un avukatının açıklamaları; "Şimdi Ferdi abinin gerçek ve açık bir tutumu vardı.

O da kızının kendisini üzdüğü, bir el oğlunu kendisine küfür ettirdiği. Kendisinin de küfür ettiğinden dolayı evlatlıktan red kararı vermişti.

O da kızının kendisini üzdüğü, bir el oğlunu kendisine küfür ettirdiği. Kendisinin de küfür ettiğinden dolayı evlatlıktan red kararı vermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bende Tuğçe'nin babasına attığı küfürlü mesajlar var. İçeriğinden söz edemiyorum. Sebebi de şu; Mirasla ilgili konuda daha sonra açıklama yapacağım…"

Bende Tuğçe'nin babasına attığı küfürlü mesajlar var. İçeriğinden söz edemiyorum. Sebebi de şu; Mirasla ilgili konuda daha sonra açıklama yapacağım…"

Bunun üzerine sunucu, "Ben söyleyebilir miyim? 'Doğru' ya da 'Yanlış' diyeceksiniz. 'Ne iğrenç bir babasın sen' yazmış doğru mu?" ifadelerini kullandı. Avukat ise "Doğru" cevabını verdi...

Bunun üzerine sunucu, "Ben söyleyebilir miyim? 'Doğru' ya da 'Yanlış' diyeceksiniz. 'Ne iğrenç bir babasın sen' yazmış doğru mu?" ifadelerini kullandı. Avukat ise "Doğru" cevabını verdi...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
42
33
32
12
6
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın